Kroos, flipa con el Barça: "Me impresionó como juegan como si no tuvieran miedo a perder"

Toni Kroos sigue disfrutando de su vida retirado de los terrenos de juego. Durante toda la temporada se ha buscado un reemplazo del alemán en el Real Madrid, pero Ancelotti no ha conseguido replicarlo. De hecho, los blancos lo han echado tanto de menos que no han conseguido ganar ninguno de los tres grandes títulos ni ninguno de los cuatro clásicos del curso.

El exjugador del Real Madrid habló en "Einfach mal Luppen", el podcast que tiene con su hermano, sobre el resultado del último Barça - Madrid en Montjuïc. Los azulgranas consiguieron dejar sentenciada la Liga tras ir perdiendo 0-2 en el minuto 15, aunque el alemán nunca vio que el partido se ponía de cara para los blancos: "Es la sensación general de la temporada. Incluso después del 2-0 tenía dudas de que el partido se inclinara a favor del Real Madrid, para ser justos. Para mí, fue una bendición ponerse 2-0 arriba".

La gran temporada del Barça ha sorprendido a Toni Kroos. La semana pasada ya alabó al equipo de Hansi Flick tras la eliminación en Champions, pero tras el clásico volvió a hablar bien de los culés: "Es lo realmente impresionante del Barça. Siguen jugando como si nada hubiera pasado. No se nota ningún miedo a perder. Se notaba que el Real Madrid seguía teniendo dudas después de ese 2-0. Tienen mucha facilidad con la pelota. El Madrid no llega con la mejor confianza y lo que sorprende es que después de esa ventaja no lo aprovecharan. Es sorprendente".

El público de Montjuïc disfrutó con la victoria en el clásico ante el Real Madrid / Javi Ferrándiz

El Real Madrid ha terminado la temporada muy afectado por las lesiones. De hecho, en el clásico hasta seis jugadores no lo pudieron disputar por estar de baja: Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba, Camavinga y Mendy. En rueda de prensa, Ancelotti reconoció que esto les había afectado futbolísticamente y Kroos estaba de acuerdo con el técnico.

"Has perdido casi toda tu defensa. Esperas que el Real Madrid sea un equipo que juegue desde atrás y para ello necesitas jugadores que lo hagan. La mayoría de los equipos te presionan arriba y por eso se ha hecho tan difícil competir contra los mejores este año. Fue una temporada muy agotadora. Se nota que muchos de ellos tuvieron que jugar casi todo. Pierdes muchos partidos que antes nunca los pierdes. En este club se siente aún más cuando las cosas no van bien", finalizó el teutón.