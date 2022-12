Kroos comunicará su decisión en febrero

El Real Madrid sigue a la espera de conocer los planes de futuro del centrocampista alemán Camino de los 33 años, acaba contrato el próximo 30 de junio y aún está valorando si renovarlo

El Real Madrid sigue a la espera de conocer los planes de futuro del centrocampista Toni Kroos. El alemán tiene la intención de comunicar su decisión definitiva a lo largo del mes de febrero, según avanzó el diario ‘Marca’.

Camino de los 33 años, Kroos acaba contrato el próximo 30 de junio y lleva tiempo sopesando los pros y los contras antes de aceptar o no la propuesta de renovación que tiene sobre la mesa. No tiene prisa, aunque su compromiso es dejar el suficiente margen al club madridista para que planifique la próxima campaña.

En sus últimas comparecencias ante la prensa ya dejó claro que todo pasa por seguir vistiendo de blanco o retirarse. "No voy a cambiar de club. Siempre me voy a quedar aquí, me voy a retirar aquí, lo que no sé es cuando. Mucha gente habla de lo que pienso, veremos el año que viene", apuntó Kroos, que ha recibido también otras ofertas.

También avanzó que su decisión será fruto de una larga maduración. "Pensaré en esto y poco a poco decidiré que quiero hacer. Ni yo sé qué va a pasar", aseguró en su día el centrocampista alemán.