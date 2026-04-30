Kroos, cebo para atraer a Klopp

Toni Kroos y el Real Madrid mantienen contactos para unir de nuevo sus caminos, según adelanta José Félix Díaz en ‘As’. El centrocampista alemán tenía 34 años cuando decidió colgar las botas hace dos temporadas y desligarse del club. Lo hizo tras ganar la ‘decimoquinta’ Champions League con los blancos y de jugar con su selección la Eurocopa que se disputó en su país.

Embajador

La decisión de recuperarlo es una iniciativa de Florentino Pérez, justificada por su política de sumar embajadores al club con exjugadores. Son varios los que ejercen dicha misión y el alemán sería uno más en ese bloque que representan al Real Madrid sin una misión definida, salvo estar presentes en actos institucionales. Al alemán le gusta trabajar con la base, tiene una academia de fútbol en la que trabaja desde que se retiró.

La misma información desliga su llegada a la posibilidad del fichaje de Jurguen Klopp. El ex del Liverpool es la otra alternativa que maneja el Real Madrid para ocupar el banquillo del primer equipo para la próxima temporada en lugar de Álvaro Arbeloa, que no seguirá en el cargo. Sin embargo, otras fuentes aseguran lo contrario.

Klopp y Mourinho, las opciones del Florentino Pérez para el banquillo del Madrid / EFE

Toni Kroos habría contactado ya con su compatriota con la finalidad de ofrecerle el cargo para que acepte ser entrenador del equipo madridista a partir de la próxima temporada, según Joaquín Maroto, también periodista de ‘As’. Aclara que Klopp, de momento, no habría dado su sí a esa posibilidad.

Los elegidos

Apunta, también, que Klopp está deseando volver a un banquillo. Desde que dejó el Liverpool es director de fútbol de la empresa Red Bull, labor que le gusta según ha manifestado en varias ocasiones. Es consciente de las dificultades que plantea dirigir un equipo como el Madrid, con una plantilla que lleva dos años por debajo de su nivel. Tiene dudas en caso de que los blancos le llamen, algo que niega pero que tampoco descarta.

El técnico alemán y Mourinho son las alternativas que maneja Florentino Pérez para dirigir al equipo. El alemán no se ha pronunciado, asegurando no haber recibido la llamada del Madrid. El portugués, por su parte, ha rechazado dos veces una propuesta de volver a través de su agente Jorge Mendes.