Kroos 'atiza' a Hazard para justificar el fichaje de Bellingham

El alemán culpó al belga de su pobre rendimiento en el Real Madrid "Aquí hemos tenido jugadores que vinieron por mucho más dinero y han dejado morir su carrera", apuntó

Toni Kroos habló con total honestidad de su hasta hace poco compañero Eden Hazard. El centrocampista del Real Madrid le dejó un 'recadito' al belga, en unas declaraciones en el podcast 'Einfach mal luppen'.

El alemán fue preguntado por la estratosférica inversión que ha realizado el Real Madrid en Jude Bellingham y no dudó en lanzarle un dardo envenenado a Hazard. "¿Bellingham ha costado 103 millones? Aquí hemos tenido jugadores que vinieron por mucho más dinero y han dejado morir su carrera. Se hizo una gran inversión y todo el mundo sabe que no fue un buen traspaso", apuntó en clara referencia al belga.

La ojeriza de Kroos con Hazard viene de lejos. Hace un par de meses ya dio a entender que no sentía pena por su situación deportiva, donde Ancelotti apenas le daba bola. No creo que Eden tenga una mala vida. Puedes compadecerte de gente que lo está pasando claramente peor. "No se trata de dinero, simplemente no he sentido lástima por nadie en el fútbol. Por supuesto, la situación ha sido difícil durante mucho tiempo, pero al fin y al cabo, cada uno es en cierta medida responsable de su propia situación. Por eso creo que la lástima está fuera de lugar. Conozco muy bien a Eden, hablamos a menudo, pero sólo me compadezco de personas que está en situaciones muy malas y Eden no es una de ellas", aseveró.