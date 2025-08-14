Konaté, el último acoso y derribo del Madrid

El Real Madrid no ha dado por cerrado el mercado de fichajes más inversionista de los últimos tiempos. Después de una primera ventana dedicada al Mundial de Clubes, el conjunto blanco deja una bala en la recámara para el final del mercado, un territorio donde siempre le ha gustado moverse. La posibilidad de que Mastantuono lleve dorsal del filial abre un hueco donde el nombre de Ibrahima Konaté suena con fuerza. El central del Liverpool lleva en el radar madridista desde hace tiempo y sus circunstancias contractuales son el perfecto caldo de cultivo para su llegada al Madrid.

Un central para la regeneración de la zaga

Es en la parcela defensiva donde más se ha esforzado el club en regenerar su proyecto para concederle un escudo de garantías a Xabi Alonso. Por eso la primera gran apuesta fue Dean Huijsen y en el único amistoso de pretemporada oficial, contra el Tirol, tres de los cuatro zagueros fueron fichajes del mercado estival. Además del internacional español, Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras. El cuarto, Militao, es como si fuera otra incorporación, pues lleva prácticamente dos años en el dique seco por sendas lesiones graves.

Con Konaté, el Madrid quiere aplicar la estrategia de acoso y derribo que ha empleado en otras operaciones. La estrategia es clara: un movimiento de largo recorrido, que se trabaja desde meses antes de cara a un futuro en el que el jugador pueda marcharse libre del club o, en su defecto, a una cantidad inferior a la que impone el mercado. Konaté tiene contrato hasta 2026, de ahí que el único modo para que el Liverpool saque provecho económico de un traspaso es en lo que resta de mercado de verano.

Cabe recordar en este punto que el periodo de traspasos en LaLiga finaliza el 1 de septiembre a las 23:59 mientras que en la Premier lo hace ese mismo día a las 19:00 horas peninsulares. En su historia, el Madrid ha ejecutado operaciones de última hora, como las de Ronaldo Nazario, Sergio Ramos o la más reciente de Eduardo Camavinga. Una de ellas terminó en un sonoro fiasco, cuando el club fue incapaz de hacer llegar a tiempo el fax para hacerse con David de Gea. La fórmula de confiar en el jugador para forzar su salida también entraña riesgos.

El riesgo de las operaciones a fuego lento

El Madrid lo experimentó en sus carnes este mismo verano. William Saliba, central del Arsenal, era el gran objeto de deseo blanco para el eje de la zaga. Sin embargo, el francés dio un portazo a esta opción reafirmando su compromiso público con el conjunto 'gunner', verdugo del Madrid en la pasada Champions, lo que no hizo más que subir el interés por un central con valor de 80 millones y contrato hasta 2027. En el fondo de las operaciones de Konaté y Saliba está el mismo interés por cerrar una renovación total de la zaga blanca.

Mbappé no pudo con Saliba en Champions / Agencias

A pesar de la incorporación de Huijsen, Xabi Alonso no tiene plena confianza más allá de su dupla titular. Rüdiger no va a recuperar el nivel de antaño, Asencio ha sido desterrado después del Mundial de Clubes y Alaba será un recurso en el mediocentro, salvo necesidades del guion. De ahí el interés por cerrar un fichaje como el de Konaté, quien ha rechazado renovar con el Liverpool, el primer paso hacia su salida del club. En Anfield se han resignado a aceptar su postura, lo que les ha llevado a sondear las llegadas de Guéhi y Leoni. Con todo, Arne Slot sigue contando con el francés, que fue titular en la Community Shield que el Liverpool perdió contra el Crystal Palace.

Sabe el Madrid que este tipo de movimientos entrañan riesgo como se demostró con Leny Yoro o Alphonso Davies, dos operaciones a fuego lento que no llegaron a buen puerto. El primero se fue el Manchester United y el segundo renovó con el Bayern. Sin embargo, es consciente de que la negativa de Konaté a renovar abre la posibilidad a un fichaje de entre 20 y 25 millones. Es un escenario que aceptan. En caso de no alcanzar un acuerdo, conscientes de que cuentan con el 'sí' del jugador, tendrían que esperar al final de la próxima temporada, aminorando el coste directo, pero con el riesgo de una lesión y dándole margen al Liverpool, rival directo por la Champions.