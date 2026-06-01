Konaté, fichado por Florentino

La parte deportiva de la campaña que enfrente a Florentino Pérez y Enrique Riquelme ha quedado en un segundo plano. Después de dos temporadas sin títulos, el aficionado del Real Madrid esperaba nombres, pero oficialmente, han quedado en un segundo plano, opacados por el debate sobre el modelo societario. Solo a Riquelme le consiguieron sacar en Málaga una declaración en la que afirmó que “si yo soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri... pues jugará en el Real Madrid”.

Operación a fuego lento

Desde la candidatura de Florentino Pérez, el entrenador está claro: José Mourinho, aunque hasta la resolución de los comicios, que se celebran el próximo domingo, 7 de junio, no podrá hacerse oficial el regreso del portugués. Siempre y cuando consiga reeditar mandato el actual presidente, puesto que el portugués no forma parte de la candidatura de Riquelme, como él mismo se encargó de afirmar en una de las múltiples entrevistas que está concediendo estos días.

Más allá del técnico, según informó Alberto Pereiro en Radio Estadio, de Onda Cero, Florentino Pérez tendría atado para el Real Madrid, entre otros, a Ibrahima Konaté, central del Liverpool, que no renovará con el conjunto red. Por lo tanto, saldrá gratis este verano después de no alcanzar un acuerdo para la renovación. Su contrato finaliza en junio.

El central, convocado por Francia para el Mundial de EEUU, Canadá y México, era objeto de deseo del Real Madrid desde hace tiempo. Como en la operación del que fuera su compañero, Trent Alexander-Arnold, el club blanco aplicó con él la cámara lenta. Es decir, esperar y forzar un fichaje sin coste de traspaso, aunque sí con prima de fichaje. Una modalidad que el equipo madridista ha explotado en los últimos años con frecuencia.

Una posición sensible

Con su no a seguir en el Liverpool, Konaté se pone a tiro de un Real Madrid que tiene como prioridad en este mercado estival la misma que tuvo en el anterior: reforzar la defensa. Con Rüdiger habiendo acordado prolongar su contrato un año más, el club blanco buscaba otro central contrastado para ser un primera espada por delante de Huijsen, al que todavía le falta maduración, o Militao, cuyas continuas lesiones han provocado que no sea un recurso fiable y regular.

El Real Madrid también acordó la salida de Alaba esta temporada, después de que el austriaco demostrase estar fuera de los planes del alto nivel. Si puede, el club blanco intentará hacer caja con Asencio. Esto dibuja un escenario franco para Konaté, que aportaría vigor en la zona más sensible para el equipo que viene de acumular dos temporada sin grandes títulos. De fructificar su fichaje, se uniría a otros compañeros de selección como Mbappé o Tchouaméni.