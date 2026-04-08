Kompany revela la fórmula para eliminar al Real Madrid

El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, mantuvo una animada conversación con el ex jugador del Liverpool Steven Gerrard en los micrófonos de TNT Sports una vez disputó el encuentro de ida ante el Real Madrid de los cuartos de final de la Champions League. El míster se mostró satisfecho con la victoria, pese a no dar ni mucho menos la eliminatoria por encarrilada, pero sí que reveló la filosofía que lo ha situado como favorito después del 1-2 de la ida.

Kompany es partidario de dar libertad a los futbolistas sobre el terreno de juego, aunque ello a veces le cueste muchas dosis de sufrimiento. "Sí, hay momentos que disfrutas y otros que son horribles también", afirmó antes de aclarar que "yo intento no ser el protagonista, los protagonistas son los jugadores. Así que trato, cuando puedo, de darles un pequeño consejo, algo que quizá yo habría hecho cuando estaba en el campo, nada más. Y, en el momento adecuado, ayudarles un poco con decisiones que yo sí puedo tomar".

Luis Díaz, junto a Carreras, en el partido entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich / Kiko Huesca / EFE

La fórmula poco intervencionista está resultando exitosa en un Bayern en el que el entrenador tiene claro que "lo principal es que este es un juego de los jugadores. Ahora tienen que recuperarse. Tienen que creer. Tienen que confiar en sí mismos para hacer algo especial la semana que viene. Eso es en lo que tenemos que centrarnos, nada más. Y entre medias tenemos al St. Pauli; también tenemos que ganar ese partido. Esto no se detiene. Pero sí, afrontamos la próxima semana con muchísimas ganas".

Ligeros retoques

Kompany tampoco es muy partidario de agitar mucho los encuentros con cambios, como se vio en el Bernabéu, cuando hizo solo dos en el tiempo reglamentario, y otros dos en el periodo de descuento. "Sinceramente, en ese momento es una decisión difícil, porque sé que este equipo se ha ganado el derecho a ser él mismo a estas alturas. Han ganado mucho, han rendido muy bien, y yo no quiero quitarles la oportunidad de seguir siendo ellos mismos. Por eso creo que mis primeros cambios fueron más o menos hombre por hombre, porque en ese momento la frescura era importante. Y luego, ya hacia el final, en los últimos cinco minutos, sí que intervine un poco más".

El ejemplo de Neuer

El belga, entre sus individualidades, elogió la figura de Manuel Neuer, quien a sus 40 años hizo paradas prodigiosas. Del guardamenta destacó que "hace que sus paradas parezcan fáciles. Eso es lo que tienen los grandes porteros: realizan paradas increíbles desde ángulos realmente difíciles y consiguen que parezcan sencillas. Pero también hay un nivel técnico muy alto en la forma de desviar el balón lejos de la zona de peligro, y además sigue siendo muy bueno por posicionamiento y por cómo protege la línea defensiva. Nos está dando algo que necesitábamos".

Kompany no encorsetará a su equipo en la vuelta en Múnich, el próximo miércoles, donde es consciente de que el Real Madrid apretará, y todo apunta a que se volverá a ver un partido abierto con constantes llegadas a ambas áreas. El entrenador del Bayern no cambiará su estilo con la intención de ganar el partido y acabar de finiquitar esta igualada ronda de cuartos de final.