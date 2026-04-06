Kompany no da pistas sobre la titularidad de Kane: "Ya veremos qué pasa mañana"

El Bayern quiere resarcirse de la eliminación la temporada pasada ante el Inter de Milán y volver a unas semifinales de la UEFA Champions League dos años después. Los bávaros visitarán el Bernabéu en un escenario de malos recuerdos recientes para la entidad alemana: "En general, en cada partido queremos dejar nuestra huella. El Real Madrid tiene un estilo peculiar. Pueden generar peligro en cualquier situación. Será importante imponer nuestras fortalezas sobre el terreno de juego. Por supuesto, también nos adaptaremos un poco al Real Madrid”, afirmó Vincent Kompany en rueda de prensa.

La gran duda que preocupaba mucho a los aficionados del Bayern era la presencia de Harry Kane. El inglés se perdió el último duelo de Bundesliga ante el Friburgo, pero el entrenador no quiso dar pistas de su once: “Lo importante es que ha estado trabajando duro estos últimos días. No creo que haya perdido el ritmo. Todos están aquí excepto Sven Ulreich. Esperaremos hasta mañana. Una vez que tengamos la información más reciente, tomaremos una decisión. Tenemos una muy buena plantilla para el partido. Lo más importante para nosotros ahora mismo es que Harry esté disponible. Una lesión muscular es diferente a una lesión de ligamentos. Harry sabe lo importante que es este partido. También necesita decirnos si está listo para jugar. Queremos y necesitamos ganar este partido. Ya veremos qué pasa mañana”.

Será la primera vez que Kompany dirija un encuentro ante el Real Madrid: “Es importante en estos partidos tener una primera vez. Mañana tendré la mía en el Bernabéu. Mi sensación es que tenemos jugadores con experiencia en estos partidos. Se jugará con táctica, pero los detalles serán claves. Esperamos al Madrid del City. Creo que el Bernabéu es el estadio más difícil para jugar fuera de casa en esta competición”, explicó.

Al ser preguntado por si el Madrid mejoraba o empeoraba con Vinicius y Mbappé en el campo, Kompany prefirió centrarse en su propio equipo: “Esa no es mi prioridad en absoluto. Ya tenemos suficientes problemas con el Bayern; no tenemos que solucionar los del Real Madrid. Solo puedo decir que ambos son increíbles. El resto es asunto del Real Madrid...”.

El Bayern quiere revancha tras lo sucedido hace dos temporadas en las semifinales, pero para ello deberá sacar un buen resultado del Bernabéu este martes: “A este nivel, todos los equipos son peligrosos. No queremos encajar ningún gol y queremos marcar al menos uno. No hay un plan de juego específico contra un equipo como el Real Madrid. Tenemos mucho que gestionar. Espero que tengamos suficientes soluciones en reserva”, finalizó Kompany.