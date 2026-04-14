Kompany, antes del Bayern - Real Madrid: "El árbitro puede decidir un partido, espero que no sea así"

Vincent Kompany va camino de completar una temporada histórica con el Bayern en su segunda campaña en Múnich. En su itinerario hacia la gloria se ha encontrado con un Real Madrid al borde del precipicio tras el 1-2 de la ida en el Bernabéu. Pero el belga conoce bien los imponderables que rodean a la Champions, más aún cuando el conjunto blanco está implicado, pese al estado crítico en el que navega.

Desmitificando la leyenda blanca

¿Qué es lo más importante en un partido como este? “Es una pregunta difícil, porque hay muchas cosas... Podemos hablar de las cualidades individuales, del colectivo, de la intensidad, del compromiso, de la capacidad de sufrimiento… incluso un árbitro puede decidirlo, algo que no espero. Cada detalle puede ser importante. Pero para nosotros, lo principal es que estamos preparados física y mentalmente. Hemos entrenado bien y hay ilusión”, argumentó el técnico belga, sin citar explícitamente al esloveno Slavko Vinčić. Una preocupación compartida con Neuer: "Queremos terminar con once".

Slavko Vincic, durante un partido de Champions del Real Madrid. / JUANJO MARTÍN / EFE

El entrenador del Bayern quiso darle valor al resultado conseguido en la ida y al factor Allianz, que jugará a su favor. “He jugado aquí como rival y sé lo que puede hacer este estadio. Nuestra afición nos da el apoyo que necesitamos. En la ida también pudimos marcar más goles nosotros, no solo el Real Madrid. Es cierto que mejoraron en la segunda parte; esos 45 minutos pueden darles confianza. En la primera, nosotros tuvimos muy buenas sensaciones y todavía podemos dar más. Ganar en el Bernabéu te da confianza, pero ahora hay que demostrarlo en el Allianz. Que puedes jugar aún mejor”, añadió.

Aunque no lleve demasiado tiempo en la élite, se perciben influencias en su discurso: Mancini, Pellegrini… y, sobre todo, Guardiola, quien le recomendó para ocupar el banquillo del Allianz. “No hay que dar mucha importancia al hype. Ni aquí el Bayern era el peor hace dos años ni el mejor ahora. Agradezco lo que la gente dice, pero esto puede ser peligroso”, explicó, huyendo de un favoritismo engañoso. “Siempre recalco que tenemos mucho respeto por ellos. Lo dije en el Bernabéu y lo mantengo. Estamos preparados para la mejor versión del Real Madrid y, seguramente, su situación actual no refleja su capacidad. Pero la historia de Barcelona, Liverpool, Atlético, PSG, Arsenal... Si uno la mira, cada uno puede contar historias contra ellos. Nosotros perdimos contra ellos hace poco. Pero yo me concentro en qué podemos hacer para ganarles mañana”, añadió, demitificando la leyenda blanca.

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"¿Qué pasa con todo lo que fallamos en la ida?"

Para Kompany, el hecho de que Neuer fuese o no el mejor en la ida carece de importancia. “Me acuesto pensando en qué debemos hacer mejor para el siguiente partido. No debemos ignorar al rival, es parte del trabajo. ¿Qué pasa con todas las oportunidades que fallamos en la ida? Bueno, debe haber equilibrio en el análisis. Esta es la mentalidad que tenemos”, insistió el belga, convencido de que su Bayern aún tiene margen de mejora.

Como curiosidad, en el último entrenamiento previo, el Bayern trabajó situaciones de finalización en porterías pequeñas, reproduciendo algunas de las ocasiones claras que tuvo en el desenlace de la ida y que le habrían permitido viajar a Múnich con una ventaja mayor. “Queríamos aprender a jugar en el caos”, desveló Kompany, quien también confirmó que Gnabry, autor de la asistencia del primer gol en el Bernabéu, está bien pese a descansar contra el St. Pauli, donde brilló el renovado Musiala: “Me da buenas sensaciones su situación. Está casi al 100%”.

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Una intervención medida, sabiendo a quién debe halagar y a quién proteger. “Todos lo estamos viendo: Olise está jugando a un nivel altísimo. Estoy seguro de que algún día estará entre los mejores, pero de momento va por el buen camino. Sé lo que puede pasar si ahora digo que ya lo es, así que hablemos de su rendimiento, de lo que ha hecho en los últimos 18 meses”, explicó sobre el futbolista que dinamitó la ida, dejando en la lona a Carreras, lo que podría llevar a Arbeloa a rescatar a Mendy. Una de tantas batallas de un duelo que decidirá el destino del Madrid en esta errática temporada.