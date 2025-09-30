Koke a Vinicius: "Mira, Mbappé te come la tostada"

Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid, hace ya bastante tiempo que es más noticia por sus enfrentamientos y polémicas con jugadores y aficiones rivales que por sus méritos sobre el terreno de juego. La última en la que se ha visto envuelto el brasileño sucedió el pasado fin de semana, durante el desarrollo del derbi madrileño entre el Atlético y el Real en el Metropolitano, que terminó con un contudente 5-2 a favor del conjunto entrenado por Diego Pablo Simeone.

Las cámaras de televisión captaron diferentes momentos de confrontación dialéctica y física -faltas de poca importancia- entre ambos jugadores. El clima de la discusión entre los dos jugadores llegó cuando el capitán del Atleti le dijo al extremo madridista lo que desde hace meses determinan los números. Kylian Mbappé se ha erigido sin discusión en la nueva estrella blanca en detrimento de Vinicius.

Kylian Mbappé destrona a 'Vini' como estrella blanca

En lo que va de temporada, el '10' blanco acumula diez goles, ocho en la Liga y dos en la Liga de Campeones, donde Vini no se ha estrenado. En total, el brasileño ha hecho tres goles en la competición doméstica. Solo en el apartado de asistencia, el internacional 'verdeamarelho', con cuatro, supera el único pase de gol del francés.

El mejor rendimiento de Mbappé lo tiene claro también el entrenador, Xabi Alonso, que ha hecho del ex del PSG el futbolista referencia del Madrid con 707 minutos en ambas competiciones, casi 200 más que los 529 de Vinicius.

Una realidad que Koke aprovechó en el pasado derbi para desquiciar a un Vinicius que sigue siendo incapaz de conocentrarse solo en el fútbol y pierde energías con todo lo que envuelve al partido. Incluso, él mismo es capaz de encender la chispa de la provocación, como ha quedado demostrado en ocasiones pasadas con un jugador en cuyo documental se miente deliberadamente sobre lo que acontenció en mayo de 2023 en Mestalla. Una circunstancia por la que el Valencia CF, finalmente, ha demandado a Netflix y la productora de dicho contenido cinematográfico con tal de que efectúen las debidas rectificaciones y reestablezcan el honor dañado del club y la afición valencianista.

El momento de la última discusión de Vinicius lo captaron en el derbi madrileño las cámaras de Movistar + para el programa 'El día después'. Todo comenzó, cómo no, con Vinicius acusando a Koke Resurrección de contar a la prensa todo lo que se dicen en el campo. "Tú siempre hablas con la prensa, todo lo que le digo se lo dice a la prensa", le decía al capitán rojiblanco.

Vinicius a Koke: "Él juega conmigo. Vamos a ganar todo"

Poco después, el asunto avanzó a más. Los franceses Kylian Mbappé y Robin Le Normand intentaron mediar y apagar el 'fuego'. Vinicius volvió a la carga llamando "llorón" a Koke, quien le animó a dirigir la mirada a Mbappé aprovechando para 'picar' al brasileño donde más puede dolerle, en su ego. El medio del Atleti señaló a Mbappé y, según la lectura de labios del vídeo, le dice a Vini: "Es el mejor". El brasileño replica que juega en su equipo. "Vamos a ganar todo", añade. Entonces, Koke, le da el golpe verbal definitivo llevándose la mano a la boca: "Te come la tostada".

A partir de ahí, las faltas entre ambos, empezando por un empujón de Vinicius, volvieron a sucederse. Todo concluyé con una acción en la que Vini se acerca a Koke, dolorido sobre el césped, y le dice algo que las cámaras ya no pudieron registrar.

