Koke 'retrata' a Vinicius: "Mbappé te come la tostada"

El Atlético de Madrid le dio un 'manotazo' en toda la cara al Real Madrid en el derbi madrileño. Un partido en el que no hubo color sobre el terreno de juego, solo el rojiblanco, y que no estuvo exento de momentos de tensión entre los futbolistas. En esta apartado, no podía faltar la figura de un Vinicius Junior que a nivel futbolístico sirvió una gran asistencia a Güler, pero que después 'se perdió' en rifi-rafes y quejas. Los rivales le tienen 'tomada' la matrícula y saben cómo desquiciarle. Como el colchonero Koke, que buscó darle donde más duele...

El momento lo captaron las cámaras de Movistar y ha sido este lunes cuando han visto la luz en el programa 'El día después'. Vinicius acusó a Koke Resurrección de 'chivar' a la prensa todo lo que se dicen entre ellos, en una discusión acalorada en la que el brasileño hace el gesto de 'bocas' hacia el rojiblanco. "Tú siempre hablas con la prensa, todo lo que le digo se lo dice a la prensa", le acusa el madridista.

El 'tema' va a más, hasta el punto de que deben intervenir Kylian Mbappé y Robin Le Normand para que no se enzarcen y separarles, lo que es aprovechado por Koke para poner de los nervios a Vini mencionándole al francés y hacerle ver que es mucho más determinante que él.

Rodrygo y el recogepelotas

Koke señala a Mbappé y según la explicación del vídeo, con el gesto de 'el mejor', a lo que Vinicius Junior replica: "Sí, sí, pero él juega conmigo. Vamos a ganar todo". Pero el centrocampista del Atlético ya va lanzado para soltar la frase definitiva. Señala a Mbappé, se lleva la mano a la boca en gesto de comer y le suelta al brasileño: "Te come la tostada".

Durante el 'caliente' derbi, no solo Koke y Vinicius se las tuvieron, aunque sí fue el mayor y prolongado 'duelo'. También Giuliano Simeone puso mucho de su parte y Rodrygo le acusó de 'compincharse' con un recogepelotas para perder tiempo.