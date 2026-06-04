Koeman confirma que Dumfries ha pasado reconocimiento con el Real Madrid: “Hubiera preferido verle en el Barça”

La campaña electoral del Real Madrid se ha convertido en un avispero cuyos ecos se dejan ver en el Mundial. Entre los nombres propios que se han visto afectados, más allá del de Haaland o Rodri, está el de Denzel Dumfries, cuyo fichaje por el conjunto blanco será una realidad si Florentino Pérez consigue ganar las elecciones del domingo.

Es algo que confirmó el propio seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, aunque reconocí que le habría gustado verlo en el Barça, equipo del que fue jugador y entrenador. "No sé si el traspaso ya está completamente cerrado, pero si alguien se lo merece, es él. Eso sí, hubiera preferido verlo jugar en el FC Barcelona", fueron sus palabras.

Después reforzó el carácter de fichaje inmediato del lateral derecho del Inter, con contrato en vigor hasta 2028 tras su renovación en 2024, lo que obligará al Real Madrid a acometer un traspaso por un futbolista de 30 años con un valor de mercado de 25 millones, el de su cláusula.

"Yo le di permiso"

“Sí, pasó el reconocimiento médico cerca de Zeist. Yo le di permiso”, explicó Koeman tras la derrota de Países Bajos frente Argelia, donde no estuvo presente Dumfries debido a la situación desvelada por su seleccionador. “Estamos decepcionados por el resultado; no es lo que esperas. Pero tampoco es que estemos hundidos”, afirmó sobre lo estrictamente deportivo.

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A falta de que Florentino Pérez lo haga oficial, el lateral derecho neerlandés competirá por un puesto con Trent Alexander-Arnold después de que Carvajal haya puesto fin a su etapa como jugador blanco. Dumfries sería la segunda confirmación después de la de Konaté, que llegaría libre del Liverpool.