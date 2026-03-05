Klopp vuelve a la órbita del Real Madrid tras el ridículo contra el Getafe

Álvaro Arbeloa no ha logrado revertir la mala dinámica del Real Madrid. El conjunto blanco quedó eliminado de la Copa del Rey en su primer partido en el banquillo, está a cuatro puntos del FC Barcelona en LaLiga tras las consecutivas derrotas ante Osasuna y Getafe y deberá superar al Manchester City de Pep Guardiola si desea colarse entre los ocho aspirantes finales a la Champions League.

El panorama no es nada esperanzador para un equipo que, más allá de los resultados, está muy lejos de mostrar una versión capaz de competir al máximo nivel. La posibilidad de una nueva temporada en blanco ya sobrevuela el Santiago Bernabéu y, por consiguiente, el futuro de Álvaro Arbeloa está completamente en el aire. Su sintonía con el vestuario merengue es mejor que la de Xabi Alonso, pero a nivel futbolístico poca cosa ha cambiado en La Castellana.

Veremos cómo se repone el Real Madrid en las próximas semanas. El equipo merengue tiene un duro calendario por delante antes del parón de selecciones de finales de marzo. Este viernes visitará Balaídos, después tiene la eliminatoria continental ante el Manchester City de Pep Guardiola (con un duelo en casa frente al Elche de por medio) y, por último, recibe al Atlético de Madrid en el Bernabéu. Vienen curvas en un Bernabéu que ya pide la dimisión de Florentino.

En las últimas horas, de hecho, se han disparado los rumores alrededor de un posible candidato para aterrizar en el banquillo merengue este verano. Cabe recordar que 'Salzburger Nachrichten' aseguró hace unos días que Jürgen Klopp podría dejar su cargo de director de fútbol global en Red Bull el próximo verano. 'L'Équipe' añadió que existe pérdida de confianza en el grupo de clubes como el Leipzig o el Salzburgo en la figura del alemán, que a su vez también podría tener ganas de retomar su carrera como entrenador.

Aunque el CEO de Red Bull, Oliver Mintzlaff, lo desmintió categóricamente en declaraciones a 'Sky Sports Germany' y opinó que esto "es un completo disparate y está totalmente inventado", toda esta situación ha vuelto a colocar a Klopp en la órbita del Real Madrid. Su nombre gusta y mucho en la zona noble del Real Madrid. Y es que, más allá de su gran trayectoria en el Borussia Dortmund y el Liverpool, el técnico alemán impondría la tradicional mano dura que siempre se pide tras épocas duras como la que está atravesando actualmente la entidad merengue.