¡Klopp se pronuncia sobre el Madrid!

No es ningún secreto que Jurgen Klopp es uno de los entrenadores que más llama la atención de Florentino Pérez para el futuro. El revuelo generado por el cese de Xabi Alonso empieza a implicar de lleno al entrenador alemán y éste ha querido dejar clara su postura ante los medios de comunicación: "Esto no tiene nada que ver conmigo y no me afecta en absoluto. Los puestos de entrenador siempre están cambiando, y está bien observarlo desde la barrera sin preocuparte por lo que pueda significar para ti personalmente, porque donde estoy ahora es el lugar adecuado para mí", reveló a 'Servus TV' descartando de forma clara entrar en cualquier tipo de quiniela.

Klopp, incluso, afeó al Madrid la situación y dejó claro que algo no está funcionando bien en el club blanco para que se den proyectos fallidos tan importantes como el de Xabi Alonso: "Es una señal de que no todo está al cien por cien bien allí si Xabi Alonso, que demostró durante más de dos años en Leverkusen qué talento tan extraordinario es como entrenador, tiene que dejar el Real Madrid solo seis meses después".

Eso sí, Klopp indicó que el equipo venía de una forma de trabajar muy concreta con Carlo Ancelotti y que era muy compliado revertir ciertas cosas: "Si tomas el relevo de un entrenador legendario como Carlo Ancelotti, que tenía una forma muy clara de dirigir a su equipo, es muy difícil llegar y cambiar las cosas. Eso es lo que provocó que la situación fuera demasiado complicada para Xabi Alonso. De verdad que lo siento por él, porque me parece un gran entrenador".

Klopp ya ha hablado dejando clarísimo que no es candidato para dirigir el Madrid en el futuro. Y no solo porque desea seguir en los despachos sino porque parece que la forma de actuar de la directiva blanca no acaba de convencerle y no se arriesgará a dirigir un proyecto de este tipo sin tener la seguridad que tendrá el pleno poder deportivo para tomar decisiones sin injerencia alguna desde el palco de Bernabéu.