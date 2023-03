Klopp: "No tenemos nada que perder... pero preferiría ser Ancelotti"

"Al acabar el partido de ida dije que pasaría el Real Madrid; ahora digo que hay que jugar" "El Real Madrid es un equipo enorme, pero hemos aprendido cosas ante ellos que nos pueden hacer más fuertes"

Jürgen Klopp intentó vender un mensaje de optimismo de cara al encuentro de este miércoles en el Santiago Bernabéu (21.00 horas), donde el Liverpool pende de una gesta para levantar el 2-5 de la ida. Nunca ningún equipo ha remontado una diferencia de tres goles a domicilio en la Champions League, pero el entrenador del conjunto red no pierde la esperanza.

"Al acabar el partido de ida dije que pasaría el Real Madrid, pero ahora digo que hay que jugar, aunque solo haya un uno por ciento de opciones. Pasar es probable, aunque puede que no sea posible. Sabemos en qué situación estamos", resumió un Klopp que entiende que su mejor baza es que todo el mundo da la eliminatoria por sentenciada: "Si soy el único que cree que tenemos opciones, me parece bien. Lo vamos a intentar, eso seguro. Respetamos la competición y nuestro deporte. Y no tenemos nada que perder, que es mejor que tener todo que perder, visto así".

El preparador alemán reiteró que en el fútbol todo es posible: "Si somos capaces de sorprender negativamente, también se puede hacer de manera positiva. Estamos solos, porque lo normal es pensar lo que creéis vosotros, que no hay nada que hacer. No decimos al Madrid: "aquí estamos". Esa no es nuestra situación, pero esto es fútbol y estamos encantados de tener esta oportunidad casi nula".

Con todo, el preparador alemán entiende que el Real Madrid tiene todas las opciones de estar en cuartos de final: "Preferiría ser Ancelotti. Ganar es complicado, así que pasar..."

El técnico red se deshizo en elogios hacia el conjunto blanco: "Tiene razón Fabinho con eso de que huelen la sangre. Es un equipo enorme. Tienen todo mi respeto y no puedo decir nada negativo de ellos, porque es una generación increíble. Modric puede jugar hasta los 45 años, como Kroos o Benzema... Y tienen a jóvenes. Sólo he visto el partido de ida una vez, justo después, pero hemos visto sus partidos de Liga y son buenos en todo. Da igual el once o la manera de afrontar los partidos".

Con todo, Klopp lanzó una advertencia a Ancelotti: "Hablamos de un gran club, pero hemos aprendido cosas ante ellos que nos pueden hacer más fuertes". En este sentido, se refirió al punto más fuerte del Real Madrid, el contraataque: "En la ida, el problema fueron sus contras. No podemos controlar todo el tiempo a Vinicius, pero trataremos de hacer lo que en la primera parte".