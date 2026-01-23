Klopp, Mourinho… o Arbeloa

En el Real Madrid no tienen prisas para elaborar el proyecto de la próxima temporada, pero tampoco se olvidan de que van a tener que decidir qué entrenador se sentará en el banquillo. Xabi Alonso tenía contrato hasta 2028, pero solo ha durado siete meses. Arbeloa ha tomado el relevo dando el salto desde el Castilla, pero hay dos entrenadores que gustan en el club: José Mourinho y Jurgen Klopp.

Mourinho y Klopp

Aitor Karanka reveló en ‘El Cafelito de Pedrerol’ que Mourinho pudo volver al Madrid. “Por lo que yo sé, en algún momento sí... Ya no me acuerdo hace cuánto tampoco...”, afirma, y confirma las buenas relaciones del portugués con Florentino Pérez: “A nadie le sorprende la buena relación que tienen”. Actualmente entrena al Benfica, pero no hay que descartar la posibilidad de que vuelva a entrenar al Real Madrid.

Jurgen Klopp es otro viejo deseo del máximo dirigente blanco. Con la salida de Ancelotti, se planteó fichar al alemán o a Xabi Alonso, y se decantó por el español que conocía las entrañas del Madrid. Ahora, el entorno del presidente le aconseja que no lo descarte mientras el protagonista se viste de ‘gallego’ para mandar mensajes contradictorios.

La opción Arbeloa

"Sé que puedo entrenar un equipo de fútbol, pero eso no significa que tenga que hacerlo hasta el último día. Quería hacer algo diferente. Red Bull me dio la oportunidad de encontrar un rol que hemos ido definiendo juntos, paso a paso. No espero cambiar de opinión, pero no lo sé. ¿Quiero volver a entrenar? De momento, diría que no, pero no puedo decir 'nunca, nunca, nunca'. Ahora mismo, estoy muy contento con lo que hago", respondió cuando le preguntaron por la opción de entrenar al Madrid.

Quedan cinco meses de competición que decidirán si fichan o no un entrenador. Nadie descarta que Arbeloa pueda seguir en el puesto después de un arranque prometedor pero, sobre todo, porque ha entrado bien en un vestuario tan complejo como es el del Real Madrid. También Zidane llegó del Castilla en un momento complicado y acabó ganando 11 títulos, con tres Champions y dos Ligas.