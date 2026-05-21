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REAL MADRID

Klopp y Haaland, las apuestas de Enrique Riquelme para ganar a Florentino Pérez

El presidente de COX, que hoy debe presentar los avales ante la Junta Directiva para presentarse a las elecciones, ya se mueve por nombres importantes para intentar dar la sorpresa

Erling Haaland, delantero del Manchester City

Erling Haaland, delantero del Manchester City / EFE

Christian Blasco

Christian Blasco

Enrique Riquelme tiene por delante un reto complicadísimo. Ganar a Florentino Pérez en unas elecciones a la presidencia del Real Madrid parece algo imposible a día de hoy. A pesar de que la gestión del máximo mandatario blanco ha tenido lagunas en los últimos años, su trayectoria le avala como uno de los mejores directivos de la historia del club.

A pesar de todo, el presidente de COX está dispuesto a dar batalla. Por lo pronto, ayer ya anunció que este jueves mandarían la documentación a la Junta Directiva del club y que el sábado tomaría una decisión definitiva sobre su candidatura. Florentino tendrá rival, pero Riquelme necesitará muchos argumentos para ganarse el favor del socio.

Klopp y Mourinho, las opciones del Florentino Pérez para el banquillo del Madrid

Klopp y Mourinho son opciones para el banquillo del Real Madrid / EFE

Sus principales armas para esta guerra pueden estar en el apartado deportivo. Según ha revelado El Confidencial, las dos figuras con las que tratará de convencer a los votantes serán Jürgen Klopp y Erling Haaland. El medio apunta que incluso ya se habrían mantenido contactos con los agentes del futbolista del Manchester City.

No es una operación sencilla precisamente. Haaland tiene contrato con el conjunto inglés hasta 2034 y es la bandera del club. No obstante, la salida de Pep Guardiola este verano podría abrir un nuevo escenario con el delantero y Riquelme está dispuesto a aprovechar esa puerta abierta.

Guardiola con Haaland

Guardiola con Haaland / EFE

El noruego no llegaría solo. El Confidencial también señala que el futuro candidato a las elecciones blancas habría tenido reuniones con el entorno del actual director global de fútbol de Red Bull. El técnico alemán se convertiría en la pieza sobre la que giraría el proyecto deportivo.

Sin lugar a dudas, se trata de dos nombres muy importantes en el panorama futbolístico mundial. Cada uno en su parcela, están considerados como dos de los mejores del mundo y, además, siempre han generado ilusión en la parroquia madridista.

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Una vez Riquelme tome la decisión en las próximas horas, empezará una campaña en la que los dos candidatos tratarán de poner en valor sus argumentos para alzarse con la presidencia del club.

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