Klopp no entrenará al Real Madrid

Parecía uno de los favoritos a hacerse con el banquillo del Real Madrid, pero finalmente la opción de Jürgen Klopp se desvanece. Según ha informado este jueves el Diario AS, el que fuera entrenador del Liverpool tiene un objetivo muy diferente.

El propósito del ahora director deportivo del grupo Red Bull no es otro que hacerse cargo de la selección de Alemania cuando llegue el momento. Según el medio citado, Klopp ni siquiera ha figurado entre los candidatos del proceso para la elección del sustituto de Álvaro Arbeloa a partir de este verano.

Saludo entre Klopp y Mourinho / EFE

Por ahora, Julian Nagelsmann es el actual seleccionador de Alemania, pero por lo que respecta a Klopp no habría ningún tipo de prisa por hacerse con el cargo. El alemán está cómodo con su rol actual en Red Bull y esperará su momento para coger las riendas del combinado nacional.

De esta forma, la terna de candidatos al banquillo del Real Madrid se reduce un poco más. Muchos son los nombres que han sonado en las últimas semanas, siendo el de José Mourinho el más llamativo. Otros, como Didier Deschamps, Mauricio Pochettino o Lionel Scaloni, también han estado presentes en diferentes informaciones.

José Mourinho, durante una rueda de prensa / Joao Gregorio / Joao Gregorio/ZUMA Press Wire/dpa

A pesar de todo, estos tres últimos cuentan con un inconveniente importante. Todos ellos participarán en el Mundial dirigiendo a sus respectivos equipos, lo que retrasaría su llegada al banquillo y podría complicar la toma de las primeras decisiones que debe abordar el conjunto blanco.

Arbeloa no seguirá al frente del Real Madrid / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa / Europa Press

El Real Madrid se prepara para un verano movido. La elección del próximo entrenador implicará una declaración de intenciones sobre el modelo de gestión que quiere el club desde el banquillo y el poder que decide entregarle a una figura tan importante.

En los últimos 12 meses, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa han pasado por el cuerpo técnico sin lograr los resultados esperados. Es destacable, además, los problemas de vestuario que han acompañado toda esta etapa. Las críticas ya no solo se centran en los entrenadores, también lo hacen en una plantilla que la próxima campaña tendrá un verdadero examen por parte del madridismo.