Kimmich confirma la presencia de Kane en el Bernabéu: "Hasta en silla de ruedas"

La gran duda en el Bayern de Múnich de cara al partido en el Bernabéu era la presencia de Harry Kane. El inglés es el mejor jugador del conjunto bávaro, el máximo goleador de la Bundesliga y el líder de la Bota de Oro. Kane está en uno de los mejores momentos de su carrera, pero dio el susto antes del encuentro ante el Madrid.

Según informó la Federación Inglesa de Fútbol, Kane sufrió “un problema menor” durante la sesión preparatoria para el amistoso de Inglaterra frente a Japón. No jugó ninguno de los dos amistosos con su selección y, para evitar contratiempos, tampoco estuvo este fin de semana en la victoria 2-3 del Bayern de Múnich ante el Friburgo.

En Alemania existía la preocupación por saber si el delantero inglés podría llegar o no al duelo ante el Madrid, pero tras ganar al Friburgo, Kimmich lo dejó bien claro: "Creo que jugaría incluso en silla de ruedas. Supongo que podrá jugar. Se arrastrará hasta el campo si es preciso. Espero que esté en forma para el martes. Si no recuerdo mal, nunca hemos ganado allí, al menos no desde que estoy yo", afirmó el centrocampista.

Michael Olise y Harry Kane asustan al Real Madrid tras golear con el Bayern / EFE

Estas palabras de Kimmich tranquilizan al equipo bávaro, que necesita de su máxima estrella para superar al Real Madrid. Kompany también dio esperanzas justo antes del duelo ante el Friburgo: "Soy optimista de cara al martes. No es una situación agradable ni ideal, me gustaría que jugara mañana contra el Friburgo, pero tal y como están las cosas ahora mismo, eso no es posible".

Los números de Harry Kane son para que el Real Madrid esté preocupado: 48 goles y cinco asistencias en todas las competiciones. De hecho, el inglés es el único que supera a Mbappé en la lista de máximos goleadores de Europa.

El ex del Tottenham será titular en la ida de los cuartos de final en el Bernabéu junto a dos balas en las bandas. Luis Díaz y Michael Olise llevan una temporada espectacular; gracias a ellos tres, el Bayern se ha convertido en uno de los mejores equipos de Europa y en el máximo favorito al título junto al Arsenal.