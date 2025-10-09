Al Khelaifi tiende un puente con el Real Madrid: "Queremos que todos vuelvan"

El catarí Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y de la European Football Clubs (EFC, antigua ECA), tendió este jueves un puente con el Real Madrid, del que dijo que espera su regreso tras asegurar que la Superliga "estaba muerta antes de nacer".

"La Superliga estaba muerta antes de su inicio", declaró Al-Khelaifi en la rueda de prensa posterior a la asamblea anual de la EFC, celebrada en Roma.

El presidente del PSG y EFC, que recibió a Joan Laporta como invitado en la asamblea y al que agradeció su regreso, aseguró que el Real Madrid es también bien recibido en la asociación.

"Somos una familia. Queremos que todos vuelvan, es la verdad. También el Real Madrid, queremos que todos vuelvan, esta es su familia y su casa, es el hogar de todos", explicó.

"Así que no necesitamos ninguna otra competición, hoy tenemos la mejor competición de clubes y con formatos aún mejores. Eso es lo que queremos y es lo que hasta ahora el Barcelona quiere. Veremos lo que pasa ahora", sentenció.

El pasado miércoles 9 de octubre, directivos, presidentes y directores deportivos de clubes de toda Europa se reunieron para asistir a la conferencia de la Asociación Europea de Clubes, que desde ese día adoptó el nombre de European Football Clubs (EFC). Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain y de la propia EFC, tomó la palabra junto a Aleksander Čeferin, máximo dirigente de la UEFA, pero nada generó tanta expectación como la llegada de Joan Laporta. Varios ejecutivos que mantenían largas conversaciones de negocios dejaron de lado por un instante el 'networking' para girar bruscamente su cabeza y presenciar, como si nadie les viera, la llegada del presidente azulgrana.

Así pues, el Barça volvió, varios años después, a tender puentes con las instituciones del fútbol europeo, y Roma ha sido el escenario perfecto para ese reencuentro. Un día de gestos, reuniones y reencuentros que dejan claro que el club ha decidido mirar hacia adelante, dejando atrás la Superliga de Florentino.