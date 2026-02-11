Al Khelaïfi, gran ganador del conflicto Madrid-UEFA

La noticia saltó la mañana de este miércoles: el Real Madrid y la UEFA emitían un comunicado respecto al acuerdo al que llegaron "por el bien del fútbol europeo" para cancelar, definitivamente, los planes de una Superliga que murió antes de nacer.

Hace apenas días el Barça ya había emitido su misiva sobre la retirada del proyecto, quedando Florentino Pérez en una tesitura que ha determinado el destino: eran los únicos que quedaban de aquella idea nacida en 2021. En un principio hasta doce clubes formaron parte entre Inglaterra, Italia y España, pero solo los merengues se mantuvieron hasta cinco años más tarde.

Florentino Pérez y Aleksander Ceferin, en una imagen previa al órdago de la Superliga. / EFE

En el acuerdo de paz también se incluyó la EFC (antigua ECA), representada por el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi. El mandatario ya se había mostrado muy cercano a la postura de Joan Laporta de abandonar la Superliga, e incluso se hizo muy conocido el abrazo que se dieron durante la cumbre de la EFC en Roma de finales del año pasado.

"Es un placer tenerlos a todos de vuelta. Todo el mundo está volviendo. Menos el Real Madrid. No necesitamos otra competición. La Champions es lo mejor, y con formatos nuevos aún mejores. Es lo que queremos, y es lo que el Barça quiere", mencionó el dirigente catarí en aquel entonces sobre la cercanía del fin de la Superliga.

Golpe mortal del Barça

Meses más tarde, este 11 de febrero, finalmente Florentino dio por cerrado el capítulo que deja atrás cinco años de tensiones entre él, Al-Khelaïfi y Ceferin, presidente de la UEFA. En el comunicado, el Madrid y la UEFA dmitían que tenía ya meses de conversaciones para firmar un acuerdo que beneficiara al fútbol europeo, "respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes".

Hace unos días, el Barça ya había asestado un golpe mortal: "El FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY y a los Clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea", sentenciaban los culés en un comunicado respecto a la desvinculación. El Madrid se quedaba solo. Ahora, ni eso, y Al-Khelaïfi se postula como el gran ganador del conflicto que parece haber llegado a su fin.