Khedira apunta a segundo de Mourinho

El regreso de José Mourinho al Real Madrid podría venir acompañado de una figura muy conocida en el pasado del técnico luso. Según informa el diario portugués Record, el exfutbolista alemán Sami Khedira es ahora mismo el mejor colocado para convertirse en su segundo en el banquillo blanco.

Khedira, alejado de los terrenos de juego desde la temporada 2020-21, cuando puso fin a su carrera tras su paso por el Hertha Berlín, se ha convertido en la opción preferida dentro del entorno de Mourinho para reforzar el staff técnico en su nueva etapa en el Santiago Bernabéu.

Durante su etapa como jugador, el alemán fue una pieza clave en la primera etapa del técnico portugués en el Real Madrid. Su papel como mediocampista de equilibrio fue fundamental en un equipo que buscaba solidez en el centro del campo, aportando consistencia, trabajo y orden táctico.

La posible llegada de Khedira se produce después de que en los últimos días el nombre de Pepe cobrara fuerza para ocupar el puesto. El excentral reunía varias de las condiciones que Mourinho considera esenciales, como su experiencia en el club, su liderazgo y su estrecha relación con el técnico.

Sin embargo, según estas informaciones, la opción de Pepe ha ido perdiendo fuerza en las últimas semanas hasta quedar prácticamente descartada, lo que ha abierto la puerta definitivamente a Khedira como principal candidato.

Los planes de Mou

El objetivo de Mourinho es claro: rodearse de personas de máxima confianza en su regreso al Real Madrid. El técnico portugués no solo prevé llegar acompañado de su habitual cuerpo técnico, sino que también quiere incorporar una figura con capacidad de conexión entre el vestuario, la dirección deportiva y el propio entrenador, un rol similar al que en su día desempeñó Zinedine Zidane en su primera etapa en el club.

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En este contexto, Khedira encajaría como un perfil ideal: conocedor del club, con experiencia en grandes vestuarios y con una relación previa directa con Mourinho, factores que lo sitúan en la pole para ocupar un cargo clave en la nueva estructura del Real Madrid.