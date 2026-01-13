Khabib Nurmagomedov, leyenda de la UFC, sobre la situación actual del Real Madrid: "Cuando entras en un gimnasio, el entrenador manda"

Cuando entras en un gimnasio o en un campo de fútbol, da igual que seas luchador o futbolista, el entrenador manda. Así de rotundo se ha pronunciado Khabib Nurmagomedov, leyenda de la UFC, sobre la situación actual del Real Madrid y la reciente destitución de Xabi Alonso.

Se acabó la etapa de Xabi Alonso en el Real Madrid. El técnico tolosarra no pudo superar la derrota en la final de la Supercopa de España, y Florentino Pérez cumplió su promesa: cesarlo tras un torneo que, según el propio entrenador, era “el menos importante” de la temporada, pero que no salió como se esperaba.

Khabib, alto y claro

Khabib, siempre contundente, subraya la importancia de la autoridad en un equipo: “Si el ambiente del equipo no permite seguir sus instrucciones, es que algo va mal”. La leyenda de la UFC apunta al corazón del problema. Sin una estructura clara y sin la capacidad de los jugadores para acatar órdenes, incluso los más talentosos pueden perder rendimiento y dirección.

El luchador también quiso defender el trabajo de Xabi Alonso: “Creo que Xabi Alonso está entre los tres mejores entrenadores del fútbol actual. Si un equipo no funciona con él, hay que cambiar a los jugadores, no al entrenador”, afirma. Xabi Alonso, durante su etapa en el Real Madrid, mostró un estilo basado en la disciplina, la táctica y la construcción de un proyecto sólido a largo plazo. Según Khabib, destituir a un entrenador de esa talla no siempre es la solución: “Un buen técnico impone su estilo sin generar conflictos; el problema no está en él, sino en la plantilla”, dice.

"Ningún entrenador puede gestionar algo así"

Pero la realidad del club blanco es exigente y muchas veces implacable. “Estoy convencido de que ningún técnico puede manejar una plantilla así en el Real Madrid. Hay jugadores irregulares de los que hay que desprenderse”, añadió Khabib. Una crítica directa a la gestión de ciertos futbolistas que, por su inconsistencia, complican la labor del entrenador.

El adiós de Xabi Alonso deja un vacío en el banquillo madridista y abre un nuevo capítulo en el club. Álvaro Arbeloa toma las riendas del proyecto, tras ascender de las categorías inferiores del club.