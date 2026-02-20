Keylor Navas, sobre lo de Vinicius: "Es necesario un castigo fuerte"

Sigue coleando todo lo que sucedió hace unos días en Lisboa en el seno del Benfica-Real Madrid. Prestianni se tapó la boca y, según Vinicius, le profirió un insulto racista. "Mono", le comentó el brasileño al colegiado Letexier que el argentino le habia espetado. A partir de ahí se desató todo, un lío entre los dos equipos sobre el césped en la ida de los dieciseisavos de final de la Champions League que terminó con el duelo reanudándose, pero con todo lo que había acontecido sobrevolando el ambiente.

Es prácticamente imposible que la UEFA sancione a Prestianni porque no puede haber pruebas, así que difícilmente habrá movimientos en ese sentido. Eso sí, las reacciones han sido múltiples. Las ha habido de lo máx exóticas. Y lunáticas, por qué no decirlo. Como la de Chilavert. El mítico exportero chileno comentó que si sancionan a Prestianni "daría lugar a que la comunidad gay, lesbiana y compañía sea el ejemplo a seguir. Y no, el fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y donde antes nos decíamos de todo. Desde que pusieron el micrófono y el vídeo está amariconado".

Sensación de impotencia

Se ha pronunciado al respecto también Keylor Navas en una entrevista ofrecida al 'Diario As': "Es muy triste porque algo así no debería ocurrir con ninguna persona en el mundo. Cuando le sucede a alguien que conoces, como es el caso de 'Vini', te sientes identificado en el sentimiento y el dolor que pueda estar pasando en ese momento. Ojalá que todos los que podamos hacer algo lo intentemos para que ese desprecio y esos comentarios no tengan cabida, ni con él ni con nadie".

Vinicius, jugador del Real Madrid / EUROPA PRESS

Respecto a las medidas que se deberían tomar, Navas opina que "no sé cuál será el escarmiento justo, pero algo debería haber. Es necesario un castigo fuerte para las personas que se equivocan de forma intencionada. Eso no es un error puntual sino un pensamiento que se lleva dentro y cuando uno se siente atacado lo saca a relucir. Debería tener un castigo para evitar que esto vuelva a pasar".

La llegada de 'Vini' al Madrid

Acerca del aterrizaje de 'Vini' al club blanco, el aún futbolista en activo (juega en Pumas de México) dice que "todos observamos enseguida algo diferente en él. Tenía cosas por pulir, pero era un diamante con buena actitud y ganas de trabajar. Que tenga ahora ese nivel no me extraña porque lo vi evolucionar y presencié las horas que Zidane invirtió en él después de los entrenamientos. Le ponía ejercicios de técnica, velocidad, definición y otros aspectos que le ayudaron a crecer y desarrollar su potencial. Ese trabajo extra fue fundamental".