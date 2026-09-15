Keylor Navas, ex portero del Real Madrid: "Cuando me dijeron que los papeles de De Gea no habían llegado a tiempo y que me quedaba en el Real Madrid, lloré toda la noche junto a mi esposa"

Keylor Navas ha desvelado cómo vivió desde dentro una de las noches más surrealistas de la historia reciente del mercado de fichajes del Real Madrid. El portero costarricense estaba llamado a abandonar el conjunto blanco dentro de la operación que debía llevar a David de Gea desde el Manchester United al Santiago Bernabéu, pero el intercambio se frustró en el último instante.

Y, lejos de sentirse perjudicado por quedarse en Madrid, Keylor reconoce ahora que recibió la noticia con una enorme emoción.

“Cuando me dijeron que los papeles de De Gea no habían llegado a tiempo y que me quedaba en el Real Madrid, lloré toda la noche junto a mi esposa”, explicó el guardameta.

Una confesión que deja clara cuál era entonces su voluntad. Keylor asegura que nunca deseó abandonar el conjunto madridista pese a que el club había negociado su salida.

“Yo nunca quise irme del club más grande del mundo. Jugar en el Real Madrid era mi sueño. Nunca quise marcharme”, afirmó.

Para el costarricense, defender la portería blanca suponía además cumplir un objetivo que tenía desde niño. “Cuando tenía apenas ocho años, en una entrevista ya decía que era jugador del Madrid. Dios me dio esta oportunidad y yo no quería dejarla escapar”, recordó.

El frustrado fichaje de De Gea terminó convirtiéndose en uno de esos giros inesperados capaces de cambiar una carrera. Mientras alrededor del Real Madrid continuaban apareciendo nombres de porteros con mayor repercusión mediática, Keylor respondió sobre el terreno de juego y terminó siendo protagonista de una de las etapas más exitosas de la historia reciente del club.

Fue titular en las tres Champions League consecutivas conquistadas por el Madrid en 2016, 2017 y 2018, además de sumar a su palmarés blanco una Liga y varios títulos internacionales.

Especialmente significativo resulta ahora recordar aquella noche de 2015. Keylor estaba preparado para abandonar Madrid como parte de la operación por De Gea. El retraso en la documentación impidió cerrar el movimiento antes del final del mercado.

Lo que en aquel momento pareció un enorme fallo administrativo terminó abriendo la puerta a tres años que convertirían a Keylor Navas en uno de los porteros más importantes de una generación histórica del Real Madrid.