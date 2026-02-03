Kempes a Mastantuono: "Tiene que hacer como Lamine o no durará"

Franco Mastantuono llegó al Bernabéu con una mochila inmesa a su espalda, pues las referencias que le marcaron antes de pisar Chamartín eran nada menos que Leo Messi y Lamine Yamal. El joven futbolista argentino intenta crecer en el Real Madrid superando esa presión; una presión que ha vuelto a aumentar una leyenda del fútbol argentino, Mario Alberto Kempes.

Kempes, héroe del Valencia y de Argentina en las décadas de los setenta y ochenta del siglo XX, pide a Mastantuono que deje atrás sus miedos y dé un paso al frente, superando los complejos que la camiseta del Real Madrid le puedan generar a sus 18 años. Desde su atalaya de los 71 años, el Matador considera que Franco debe tomar ejemplo del crack del Barça Lamine Yamal, precisamente el futbolista con el que se le compara constantemente desde que desembarcó en LaLiga.

Kempes participó en el canal de Rodrigo Roa y allí consideró que Mastantuono debe ser consciente de que ahora su equipo "no es River, no es Boca... es el Real Madrid", un comentario que ha generado no pocas críticas en su propio país al subestimar el valor de los dos colosos del fútbol argentino. Con todo, Mario Alberto argumentó su discurso: "En el Madrid tienes que ganar hasta en los entrenamientos".

Por eso remarcó que su compatriota "se tiene que animar un poquito más, tiene que ser mas corajudo. Si a él lo han llevado de River al Madrid es porque le han visto formas, y hoy esas formas no juegan a su favor, si no utiliza esas formas no va a durar mucho”, presagió el que fuera el goleador de la Argentina campeona del mundo en 1978.

Mastantuono arrancó la temporada siendo protagonista de la mano de Xabi Alonso y despertando grandes expectativas. Una lesión de pubis frenó su progresión a finales del 2025 y la crisis que desembocó en el despido del técnico vasco tampoco le favoreció pues desapareció no solo de las alineaciones, sino que se quedó sin minutos.

De la mano de Álvaro Arbeloa, Franco ha regresado a la titularidad tanto en LaLiga como en la Champions. Acumula 1.162 minutos de juego en 23 apariciones en las que ha logrado 3 goles y repartido 1 asistencia.

Deberes para Mastantuono: 'ser Lamine'

Kempes le da como receta que vvuelva a ser el futbolista que deslumbró en River antes de cruzar el Atlántico... y le pone como referencia al delantero del Barça Lamine Yamal: "Tiene que pegarle desde fuera del área, encarar... Lamine Yamal, es más o menos una cosa así... mira que la pierde, no mucho, pero la pierde, y la sigue pidiendo. Y encara, y pega y juega. Eso es lo que tiene que hacer Mastantuono". Y la guinda: que corra más que los delanteros madridistas que ya están consagrados y reconocidos como cracks de nivel mundial. Así que debe "sacrificarse veinte veces más que Mbappé, o Vini, o cualquiera. Hasta Rodrygo”.

El Matador no dice que Mastantuono no tenga la calidad y el carácter necesarios para triunfar en el Real Madrid, pero todo eso "debes demostrarlo en la cancha, no por tener la azotea buena... la gente te va a querer", avisa. "Sí, te valora tu esfuerzo, tu voluntad, pero tienes que ser protagonista, no solo en algunas cosas. Creerte que puedes ser figura, pero sin que se te suban los humos".