Kempes justifica la agresión a Vinicius y enfada al madridismo

El ex del Valencia ironizó con la patada de Gabriel Paulista a Vinicius "Le gusta jugar con el contrario y va a haber alguno que no le va a perdonar", comentó

Mario Kempes, mítico ex jugador valencianista y actual comentarista en 'ESPN', ha realizado unas polémicas declaraciones durante la retransmisión del Real Madrid - Valencia sobre la brutal patada de Gabriel Paulista a Vinicius. El argentinó ironizó con la agresión del valencianista y justificó la acción por la actitud del brasileño sobre el campo:

"Estaba clarito eso y lo agarró bien, ¿eh? Viene en el aire, si lo agarra con la pierna apoyada lo rompe todo", comenzó el argentino, para luego comentar que "lo dije y alguno me va a dar la razón. A Vinicius le gusta jugar con el contrario y va a haber alguno que no le va a perdonar. Y eso que Paulista le pega abajo. Si le pega en la rodilla no sé que hubiera pasado".

Las declaraciones han enfadado al madridismo y se han viralizado rápidamente por redes sociales. Los aficionados madridistas acusan al ex jugador de justificar una agresión por el estilo de juego del brasileño en el terreno de juego y de no ser más contundente con este tipo de acciones.

El central valencianista se disculpó por su acción que supuso la roja directa para el brasileño, quien estará dos partidos sancionado por su patada al extremo madridista.