Katia Ancelotti, sobre su padre: "Sigue siendo el mismo tonto de siempre que come mal, viste mal, no sabe conducir bien y no me escucha"

Tras su salida del Real Madrid, Carlo Ancelotti se ha volcado en nuevos retos en el mundo del fútbol, manteniendo su reputación como uno de los entrenadores más respetados de Europa. Actualmente, dirige la selección brasileña de Vinicius, Raphinha... buscando trasladar su experiencia europea a un equipo que se jugará el Mundial el próximo verano.

Katia Ancelotti, hija del técnico italiano, ha hablado recientemente en el Corriere della Sera sobre la vida privada y pública de su padre, ofreciendo un retrato cercano y sin filtros. “Me gustaría verlo enfadado. Solo una vez”, asegura entre risas, mostrando la faceta de su progenitor que rara vez se ve en público: su imperturbabilidad.

Una familia exitosa

La familia Ancelotti está formada por Carlo, su esposa Mariann Barrena McClay, y sus dos hijos, Katia y su hermano Davide (de la anterior esposa). Katia, en la entrevista, describe cómo su hermano y su marido Mino sí conocen un lado más explosivo de Carlo: “Mi hermano Davide y mi marido Mino hablan de arrebatos de locura, una versión de papá que no conozco”, revela en la entrevista, mostrando la complejidad del carácter del entrenador.

La hija de Ancelotti también recuerda los momentos difíciles de la carrera de su padre, como la ruptura con Gennaro Gattuso tras su llegada al Nápoles: “Nunca volvieron a hablarse ni a verse. Papá estaba dolido y no finge nada. Rino no volvió a llamarlo”, explica, reflejando la intensidad con la que Carlo vive cada relación profesional.

Por lo que hace a la interacción de su padre con las redes sociales y las críticas que recibe: “¿No leyó ni oyó que en Nápoles decían que vendría a cobrar su pensión? Eso me dolió mucho, por ejemplo”, comenta, defendiendo el carácter transparente y sincero de Carlo frente a la exposición pública. Ancelotti siempre ha sido un tipo tranquilo, aunque 'fuera de cámaras' es explosivo, según comenta.

Sobre su papel como padre y esposo, Katia asegura que Carlo siempre fue una figura central: “Carlo era padre y madre a la vez, su presencia se sentía en casa. Mamá, que por desgracia ya no está, siempre estaba fuera”. Reflexiona también sobre la independencia y libertad que aprendió en su infancia: “En aquel momento pensé que se equivocaba, que era rara. Entonces lo comprendí. La independencia es un valor, como la libertad”.

"Mi padre sigue siendo Carlo..."

La conversación también aborda la carrera de su hermano Davide, quien ha recibido críticas por iniciar su trayectoria entrenando junto a Carlo. Ahora, Davide entrena al Botafogo en Brasil, trabajando de manera independiente. Katia defiende a su hermano: “Me molesta que hablen de él y no de otros hijos que también tienen a sus padres como entrenadores. Pioli, por ejemplo”, dice.

Finalmente, Katia no deja de lado el lado humano y familiar de Carlo. Nos dejó una curiosa frase: “Ahora soy hincha de Brasil, pero Carlo sigue siendo Carlo. Como persona, sigue siendo el mismo tonto de siempre que come mal, viste mal, no sabe conducir bien y no me escucha”, concluye, mostrando con humor y cariño cómo ve a su padre, más allá de los banquillos.