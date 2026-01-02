Karanka y Casillas rememoran la pesadilla de los Clásicos contra el Barça de Guardiola: "Hubo cosas que todos hubiésemos hecho diferente"

La etapa dorada del Barça de Guardiola destacó por la capacidad de imponerse a sus rivales de forma aplastante e incluso en ocasiones insultante. Uno de los principales derrotados de aquellos años fue el Real Madrid, que vio pasar a varios técnicos pero nunca pudo situarse en el nivel de los Messi, Xavi, Iniesta y compañía.

Algunos de los momentos más recordados tiene a los blancos como protagonistas: el 2 a 6 en el Bernabéu, la semifinal de Champions de 2011, el 5 a 0 en el Camp Nou de la 'manita' de Piqué... Jose Mourinho fue un espectador de lujo de muchos de estos resultados.

Piqué celebra el quinto gol contra el Madrid / JOAN IGNASI PAREDES

En su staff cogió mucha importancia su segundo al mando, el técnico vitoriano, Aitor Karanka, ya que salió en rueda de prensa en varias situaciones en las que el portugués decidía no acudir a la llamada de los medios mostrando su descontento con estos y con la situación que vivía con los resultados.

Ahora Karanka, que más tarde se convertiría en primer entrenador de equipos como el Nottingham Forest o el Granada y que actualmente ocupa el cargo de Director de desarrollo en la Selección española, se ha abierto en el pódcast "Bajo los palos" de Iker Casillas para hablar de los Clásicos más duros de la historia del Real Madrid.

"¿Crees que estábamos preparados esos cuatro partidos en tan corto espacio de tiempo?", pregunta el exportero y capitán a su antiguo segundo entrenador. Hace referencia al carrusel de partidos que disputaron FC Barcelona y Madrid en mayo de 2011: uno de liga, la final de Copa y las semifinales de la Champions.

Karanka conversa con Mourinho en sus tiempos en el Real Madrid / ·

Karanka se sincera: "Viéndolo ahora, igual no", y añade que de haber estado preparados podrían haber cambiado algunos de los resultados. "Mirándolo con perspectiva piensas que igual hubo cosas malas, otras muy buenas. Pero después de 15 años la gente sigue acordándose de esos Clásicos", continua.

Lo único rescatable de aquellos encuentros para los blancos fue la victoria en la final de Copa del Rey en la que se impusieron a los de Guardiola con un gol de Cristiano Ronaldo en el minuto 102, ya en la prórroga.

"Hubo cosas que todos hubiésemos hecho diferente y mejor", argumenta el entrenador, aunque encuentra la explicación en que el vendaval azulgrana pasó por encima de un equipo demasiado nuevo: "Llega a ser el tercer año, o el segundo... pero ocurrió nada más llegar", sentencia.

El resto de choques terminó con victoria del Barça por 1 a 3 en Madrid, mientras que también consiguió pasar a la final de Wembley que terminaría ganando y levantando su cuarto trofeo europeo.