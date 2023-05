"Kane sería un gran fichaje para el Real Madrid"

Berbatov elogió al futbolista inglés y aprueba su posible desembarco a Madrid El goleador del Tottenham ha sonado con fuerza en las últimas semanas

El exdelantero de Manchester United y Tottenham, Dimitar Berbatov, confía mucho en Harry Kane si finalmente se concreta su llegada al Santiago Bernabéu tal y como ha destacado en un entrevista para la Agencia EFE: "Si se marcha, al Real Madrid, por ejemplo, sería un gran fichaje".

El búlgaro, que conoce la Premier League al detalle tras su paso por el conjunto del Norte de Londres, ha confesado que no se imagina su salida: "Su reputación y su legado en el Tottenham es tan grande ahora que no creo que se vaya a ir. Creo que se quedará porque no puede permitirse dañar eso y echarlo a perder".

El también ex de Leverkusen, Mónaco o Fulham reconoció que el inglés, por condiciones, podría encajar en cualquier club: "Por la forma en la que Kane juega, sería un gran fichaje para cualquier equipo del mundo. Creo que por su legado se quedará aquí, pero si decidiera irse, al Real Madrid, por ejemplo, sería un gran fichaje".

"Eso sí, costará mucho dinero, porque conozco a Daniel Levy y pedirá mucho por su estrella. Sería interesante verlo, porque no hay muchos jugadores ingleses que se hayan ido de Inglaterra, porque la Premier seguramente sea la mejor liga y todos quieren estar ahí", sentenció.