Kane, el eterno deseado es la gran amenaza: "No entiendo por qué no fichó por el Madrid"

Al Real Madrid le falta un '9'. Es una afirmación que lleva mucho tiempo rondando en la 'casa blanca', que, como otros grandes de Europa, sacrificó esta figura clásica por delanteros de otro perfil. Precisamente, en un Real Madrid - Bayern como el que se vivirá este martes (21.00 horas), fue un ariete de los de toda la vida, Joselu, el que rescató al equipo blanco para llevarlo a la final de 'La Decimoquinta'.

Más de diez años detrás

Desde el banquillo vio aquel doblete milagroso Harry Kane, quien no pudo empujar a su equipo con sus goles. Un delantero que vuelve al Bernabéu, donde siempre fue uno de los grandes objetos de deseo. Regresa como gran amenaza después de haber estado entre algodones la última semana. Los 48 goles que suma en lo que va de curso son el gran argumento ofensivo de un equipo que es una apisonadora en ataque.

Harry Kane, en 2015, celebrando un gol en el derbi contra el Arsenal. / SEAN DEMPSEY / EFE

Hace más de diez años que Kane apareció en la agenda del Real Madrid por primera vez. Porque es un delantero que lleva marcando goles toda la vida y que, en un Tottenham sin títulos, se hizo un hueco en la alocada dicotomía que mantenían Messi y Cristiano. “Siempre hay esos rumores, pero estoy feliz aquí. El club está en un buen momento y tenemos un gran futuro por delante. Tenemos que seguir trabajando duro en el campo y nuestra situación solo puede mejorar”, decía en 2016.

La idea, en ese momento, era buscar un acompañante para Benzema, que, con el paso del tiempo, se convertiría en un playmaker que terminó por anular la búsqueda de un ariete. Sin embargo, el nombre del inglés reapareció cada verano como un viejo anhelo. Incluso cuando decidió marcharse al Bayern para romper, definitivamente, cualquier hechizo y, de paso, su maldición de no ganar trofeos.

Adiós a la fama de gafe

Al Real Madrid no le bastó la buena relación que había entablado con Daniel Levy, con el que cerró uno de los negocios más lucrativos del siglo: el de Modric, al que se llevó por 35 millones. Del club de Londres también llegó Bale por más de 100 millones. Sin embargo, Kane siempre se mantuvo firme en su decisión de seguir en el Tottenham hasta que encontró en el Bayern el lugar idóneo para sumar a su vitrina lo que sus goles reclamaban. Pero en su primera temporada en Alemania fue, de nuevo, Bota de Oro… sin títulos.

Kane, en el último entrenamiento del Bayern antes de medirse al Madrid / FC Bayern

“Simplemente no entiendo por qué eligió el Bayern en lugar del Real Madrid. En el Real no solo juegas y entrenas; tienes el sol, te diviertes y Madrid es una ciudad fantástica”, criticaba en el verano de 2024 Paul Gascoigne, leyenda del fútbol inglés que también jugó tres temporadas en el Tottenham. Kane también tuvo que conformarse con el subcampeonato de la Eurocopa tras caer en la final contra España.

En la siguiente campaña, sin embargo, se terminó el gafe con una Bundesliga que le ha quitado un peso de encima. Se esfumó así la fama que le persiguió incluso cuando, tras su salida del Tottenham, el conjunto inglés puso fin a una sequía de 17 años sin títulos al conquistar la Europa League sin él. "Estará aunque sea en silla de ruedas", dijo de él Kimmich cuando le preguntaron sobre un posible ausencia en la ida.

A día de hoy, Kane es el líder destacado en la Bota de Oro, por delante de Mbappé, al que se enfrentará en una eliminatoria que determinará si el Real Madrid se equivocó al no apostar por él y, en su lugar, encomendar su futuro durante cinco años al rendimiento del francés. Presente, pasado y futuro en una misma dimensión temporal del gran clásico europeo.