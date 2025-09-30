¿De dónde es el Kairat Almaty? El rival de este martes del Real Madrid en Champions

En la otra parte del mundo hay un equipo de fútbol que hace frontera con China y juega la Champions League. Ese equipo es el Kairat Almaty, próximo rival del Real Madrid en la máxima competición continental. El equipo kazajo superó varias rondas previas, incluyendo victorias ante Olimpija Ljubljana, KuPS Kuopio y Slovan Bratislava, antes de vencer a Celtic en los playoffs mediante una tanda de penales tras empatar 0-0 en ambos partidos.

Lo hizo por primera vez en toda su historia. Un hito para la ciudad de Almaty, que ahora podrán disfrutar de jugar un encuentro contra los de Xabi Alonso. En la fase de grupos, el Kairat Almaty comparte grupo con equipos como el Real Madrid, el Sporting CP y el Inter de Milán, entre los peces grandes. Pero este martes es turno de recibir al Madrid.

Un estadio moderno, con calefacción

El Estadio Central de Almaty es el hogar del FC Kairat Almaty y uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Kazajistán. Ubicado en Prospekt Abaya, 48, en Almaty, fue inaugurado en 1958 y cuenta con una capacidad de 23.804 espectadores tras varias renovaciones en 1997, 2004 y 2011, cuando se instalaron asientos individuales de plástico. Diseñado por el arquitecto Adambay Kapanov siguiendo el modelo del Luzhnikí de Moscú, posee césped natural, pista de atletismo y sistema de calefacción subterránea.

Este estadio ha sido escenario de momentos históricos, como el debut del FC Kairat en la Liga Soviética en 1960, y, aunque la selección nacional de Kazajistán se trasladó en 2009 al Astana Arena, el Estadio Central sigue siendo el corazón del fútbol en Almaty.

Kazajistán: a 6.400 km de Madrid

Entre lagos transparentes, extensas estepas y montañas que superan los 4.000 metros de altura, Almaty conquista a sus visitantes con su vibrante vida urbana, una deliciosa gastronomía e imponentes monumentos. Se encuentra en Kazajistán, en una ciudad en el epicentro del país, que se caracteriza por su hospitalidad, además de su riqueza urbana.

Pero más allá del fútbol, y ya que este deporte ha puesto a Almaty en el foco de atención de toda Europa. Los precios de los hoteles y de las entradas se han disparado, para este acontecimiento histórico.

Una ciudad modernizada, con herencia soviética

La ciudad combina amplias avenidas de herencia soviética con cafeterías modernas, mercados tradicionales y numerosos parques, ofreciendo un contraste entre lo nostálgico y lo contemporáneo. Está rodeada por las montañas Tian Shan, declaradas Patrimonio de la Humanidad, que albergan la estación de esquí Shymbulak y el estadio de patinaje Medeo. El Monte Kok Tobe, con su teleférico, miradores, restaurantes y parque de atracciones, es otro punto destacado.

Almaty también conserva un rico patrimonio histórico, como el Parque de los Héroes de Panfilov con su monumento a la Segunda Guerra Mundial, la Catedral de la Ascensión construida enteramente en madera, y la Mezquita Central, mostrando la convivencia de tradiciones ortodoxas y musulmanas. El Museo Central del Estado ofrece un recorrido por la historia del país y las culturas nómadas, mientras que la Plaza de Abay y edificios emblemáticos como el Hotel Kazajistán y el Palacio de la República reflejan la arquitectura moderna y soviética.

La vida urbana se aprecia en la calle peatonal Arbat y el Mercado Verde, donde se pueden probar productos locales y las famosas manzanas que dan nombre a la ciudad. Al caer la tarde, la ciudad se llena de actividad, reflejando una modernidad vibrante que combina tradición y dinamismo.