Kairat Almaty - Real Madrid: horario y dónde ver el partido de la Champions League

Tras el estrepitoso resultado del Real Madrid en el derbi madrileño, los de Xabi Alonso se tienen que rehacer para afrontar el partido correspondiente a la segunda jornada de la Champions League contra el Kairat Almaty.

El pasado sábado, el conjunto blanco sufrió la primera derrota de la temporada y lo hizo de forma contundente. El Madrid se enfrentó al Atlético en un encuentro en el que, a priori, los blancos llegaban con mejores sensaciones. Sin embargo, la intensidad con la que ambos equipos se presentaron al partido no pudo ser más diferente y, pese a que los madridistas se pusieron durante unos minutos por delante del marcador en la primera mitad, los del Cholo Simeone supieron cómo reaccionar y acabaron goleando por 5 tantos a 2.

Por eso, es momento de hacer borrón y cuenta nueva para preparar el encuentro ante el Kairat Almaty de la máxima competición europea. En el primer encuentro, los blancos se enfrentaron al Olympique de Marsella y, aunque acabaron ganando por 1 gol a 2, estuvieron lejos de su mejor nivel. Las dos dianas del Madrid las anotó Kylian Mbappé desde el punto de penalti, mientras que los franceses fueron los primeros en abrir la lata gracias al tanto de Timothy Weah.

El viaje más largo de la Champions

Seguramente, en el sorteo de la Champions, ningún club quería que le tocara el Kairat como rival a visitar. Este equipo está en Almaty, ciudad que en tiempos fue capital de Kazajistán, que se encuentra a seis mil kilómetros de la capital de España. Para llegar hasta allí, el Madrid tendrá que hacer 14 horas de vuelo con escalas, visados y un choque cultural importante, puesto que no hay vuelos directos.

En este sentido, el conjunto kazajo perdió en su debut en el campeonato europeo contra el Sporting de Portugal por 4 a 1. Francisco Trincão anotó un doblete en el encuentro, Alisson Santos también marcó siete minutos después de saltar al campo en la segunda mitad y Geovany Quenda fue el encargado de poner el cuarto en el marcador. Por parte del Kairat, Edmilson maquilló un poco el resultado en el tramo final del partido.

HORARIO DEL KAIRAT ALMATY - REAL MADRID

El partido entre el Kairat Almaty y el Real Madrid, correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, se disputará el martes 30 de septiembre a las 18:45 horas.

DÓNDE VER EL KAIRAT ALMATY - REAL MADRID

El enfrentamiento entre el Kairat Almaty y el Real Madrid se podrá seguir por TV y online a través de la plataforma de Movistar +, concretamente en Movistar+ Liga de Campeones.