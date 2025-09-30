En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Kairat Almaty - Real Madrid, en directo: Alineaciones, horario y dónde ver | Champions League
Los blancos llegan a la segunda jornada de Champions tras el batacazo sufrido en el último derbi, en el que el Atlético de Madrid le endosó una 'manita'
Llega el Real Madrid
El conjunto blanco ya está en el estadio y ha podido acceder sin problemas gracias a la seguridad. La gente sigue entrando al campo, con los cuerpos de seguridad tratando de gestionar el colapso.
Así ha sido la salida del autobús del Madrid para poner rumbo al estadio:
Sale justo ahora el autobús del Real Madrid del hotel y pone rumbo al estadio. Muchísimos aficionados se agolpan también en la salida del hotel, mientras en las carreteras los coches están parados para ver pasar a los jugadores.
Ahora mismo, el estadio está prácticamente lleno, pero todavía hay muchísima gente a las afueras, en los accesos. Hay que esperar para ver cómo se gestiona la situación
Peligro antes del partido
Ojo porque compañeros que están presentes en el estadio afirman que muchísima gente se está agolpando en los accesos al campo. Colpaso ahora mismo en el Ortalyq Stadion. Todavía quedan dos horas para el partido, esperemos que la seguridad pueda arreglar el asunto para evitar problemas mayores.
Cuidado a lo que cuenta Abraham Romero, compañero de El Mundo: Caos absoluto en la entrada del estadio del Kairat Almaty. Tres horas para el partido, miles de personas las entradas, colapsadas. Caben 23.000 pero esperan a 30.000.
El escenario del partido de hoy: el Ortalyq Stadion.
Segunda jornada de Champions
Este Kairat Almaty - Real Madrid servirá para abrir la segunda jornada de esta primera fase de la Champions League.
Los kazajos cayeron 4-1 ante el Sporting de Portugal en su primer partido, mientras el Madrid ganó 2-1 al Olympique de Marsella con un penalti polémico.
Obligados a ganar
El Madrid parte como gran favorito en el duelo ante el equipo kazajo, que a priori es muy inferior. Los blancos, eso sí, no pueden permitirse un mal partido después de la 'manita' que se llevó en el derbi. El partido ante el Atlético abrió un mar de dudas sobre el proyecto de Xabi y todo lo que no sea vencer hoy con contundencia solo haría más grave el asunto.
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del partido entre el Kairat Almaty y el Real Madrid! Aquí podrás seguir en vivo todo lo que suceda en el encuentro de Champions League.
- Lo que no se vio del Barça-Real Sociedad: de la 'ópera' de Pedri y Lamine al enfado morrocotudo de Flick
- Gerard Martín, el jugador que nunca decepciona a Flick: 'Vimos el potencial, pero lo que está haciendo...
- Estupor entre el barcelonismo por la última iniciativa en Montjuïc
- Julián Álvarez es el 'nueve' elegido por Laporta
- Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
- El emotivo mensaje de Honda a Marc Márquez
- El cara a cara más tenso de 'El Chiringuito': Roncero y Soria llegan a las manos
- La indeseada vuelta a Montjuïc: 'Es raro que aún no hayan aprobado el proyecto