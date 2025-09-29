Kairat Almaty - Real Madrid: alineaciones probables del partido de la Champions League

El Real Madrid necesita recuperar las buenas sensaciones que tenía durante los partidos previos al derbi madrileño, donde los de Xabi Alonso cayeron goleados 5 a 2 contra el Atlético de Madrid. Por eso, tendrán que hacer borrón y cuenta nueva para preparar el enfrentamiento contra el Kairat Almaty, su próximo rival en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

El partido contra el Cholo Simeone fue complicado. El juego del Madrid recordó al que se practicaba durante la campaña anterior con Carlo Ancelotti en el banquillo y no supieron como reaccionar a la intensidad que propusieron los rojiblancos desde el inicio del encuentro, lo que supuso que el primer gol del Atleti llegara en el primer cuarto de hora del duelo.

No obstante, el conjunto blanco le pudo darle la vuelta en el marcador gracias a los tantos de Kylian Mbappé y Arda Güler, aunque justo antes del descanso, Alexander Sørloth puso el empate. Ya en la segunda mitad, el Atlético no bajó los brazos y Julián Álvarez con un doblete a pelota parada y Antoine Griezmann en el tiempo de añadido, acabaron de endosarle la manita a los madridistas.

Una defensa bajo mínimos

Sin embargo, el resultado no fue lo único malo que sucedió en el derbi madrileño para el Madrid. El club anunció el domingo que Carvajal sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha. En este sentido, pese a que no se especificaron los plazos de recuperación, los tiempos estimados en este tipo de dolencias sitúan la baja en torno a las cuatro semanas.

Por otro lado, Eder Militao tampoco ha entrado en la convocatoria para el partido contra el Kairat Almaty. El brasileño se interpuso entre Sorloth y Courtois cuando el delantero se quedaba mano a mano con el belga, pero recibió en su tobillo el impacto del disparo del noruego.

Estas dos bajas se suman a las de Arnold, Mendy y Rüdiger, lo que supone un golpe sensible para Xabi Alonso, que ve cómo su defensa queda todavía más debilitada para los próximos enfrentamientos.

Un portero sin experiencia para el Kairat

Por su parte, el Kairat también tiene ausencias importantes de cara al partido. Afrontará el encuentro con Sherkhan Kalmurza en portería, un guardameta de 18 años sin apenas experiencia profesional tras las lesiones de Alexandr Zarutsky y Temirlan Anarbekov, primer y segundo portero del equipo, respectivamente. Precisamente, Kalmurza ya tuvo que tomar los mandos de la portería kazaja en el debut de los suyos en la Champions contra el Sporting de Portugal.

Además, João Paulo y Élder Santana siguen con su proceso recuperación después de que ambos sufrieran una rotura del ligamento cruzado anterior en el primer tercio del año.

ALINEACIONES PROBABLES DEL KAIRAT ALMATY - REAL MADRID

Kairat Almaty: Sherkhan Kalmurza; Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Yegor Sorokin, Luis Mata; Damir Kasabulat, Ofri Arad, Aleksandr Mrynskiy, Valeriy Gromyko; Jorginho y Dastan Satpaev.

Real Madrid: Courtois; Álvaro Carreras, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García; Fede Valverde, Tchouaméni, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius Junior, Kylian Mbappé.