Tras el K.O. de Brasil se acelera el cara a cara Real Madrid-Vinícius

La renovación de Vinícius Junior con el Real Madrid entra en un nuevo escenario. Las conversaciones se paralizaron hace meses ante las diferencias existentes entre la demanda económica del jugador y los límites salariales marcados por el club. El brasileño se fue al Mundial con la intención de revalorizarse liderando a su selección, pero se ha quedado a mitad camino, como su rendimiento en los dos últimos años de blanco.

Gratis o traspasado

Vinícius ha empezado hoy sus vacaciones tras la eliminación de Brasil a pies de Noruega. El jugador habría trasladado a sus compañeros de selección la idea de acelerar las negociaciones de renovación con el Real Madrid. No se sabe si cederá o no a la oferta que la hecho el club, que también tiene prisas por conocer el desenlace final.

El entorno del Real Madrid no llega a un entendimiento sobre esa futura relación. Por una parte, aseguran que están en línea de cerrar un acuerdo, pero no aclaran quien de los dos cederá. Son meras especulaciones. En la otra versión, se habla de la era post Vinícius, dando por hecho de que se irá ahora o en el verano de 2027, pero también son suposiciones.

Vinícius Jr. tras la eliminación de Brasil / DPA

El cara a cara entre el jugador y el club se producirá en los próximos días. O renueva o el Real Madrid lo pondrá en el mercado con su consentimiento. La pregunta es si está dispuesto a irse este mismo verano o cumplirá su amenaza de aguantar el año que le queda de contrato para irse gratis en 2027. Imitaría a Mbappé para encontrar a un club que le ofrezca una prima que colme sus aspiraciones económicas.

Interesados

El club blanco también tiene prisas por saber si tiene que acelerar la búsqueda de un sustituto, o se lo puede tomar con más calma. Tiene varios objetivos con Olise al frente. Sabe que el Bayern no lo pondrá fácil, pero si Vinícius se va y el francés da un paso al frente pidiendo ser traspasado, se acercará al escenario ideal que visualiza. Tampoco descarta fichar a Haaland, aunque el noruego es un objetivo para abordar en 2027.

La situación ha despertado el interés de los equipos más pudientes del continente, que ven una oportunidad inigualable de pescar en río revuelto con el PSG, el City, el Bayern y el Liverpool interesados. Si el Madrid se plantea un traspaso para evitar que se vaya gratis tendría que vender a la baja, abriendo una puja en torno a los 140 millones de euros, valor de mercado, cantidad que podría rebajarse para facilitar su salida.