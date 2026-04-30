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REAL MADRID

La Juventus quiere fichar a Gonzalo García

El delantero del Real Madrid podría salir del conjunto blanco este verano y uno de sus principales pretendientes se encuentra en Italia

Gonzalo Garcia durante un partido contra el Getafe

Gonzalo Garcia durante un partido contra el Getafe / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Christian Blasco

Christian Blasco

Todavía no ha empezado el mercado de fichajes, pero algunos nombres ya apuntan a protagonizar los principales culebrones del verano. Entre ellos está el de Gonzalo García. El delantero del Real Madrid tiene muchas papeletas para salir del club tras una temporada en la que no ha contado con suficientes oportunidades y, según las informaciones, no le faltarán pretendientes.

A pesar de ganarse un sitio en el primer equipo con un excelso Mundial de Clubes y demostrar su calidad siempre que ha tenido minutos, la presencia acaparadora de Kylian Mbappé en el puesto de '9' y el regreso de Endrick tras la cesión al Lyon le abren las puertas de salida al canterano.

Endrick, futbolista del Real Madrid en el Lyon

Endrick, futbolista del Real Madrid en el Lyon / EFE

El Real Madrid ha fijado un precio de salida de 60 millones de euros. Una cantidad que parece fuera de mercado a día de hoy teniendo en cuenta lo poco que ha jugado el delantero. Sin embargo, el futbolista podría salir por un montante menor, negociación entre clubes mediante.

Desde Italia, Tuttosport señala que la Juventus de Turín es uno de los principales aspirantes a hacerse con Gonzalo este verano. El equipo bianconero entiende que el delantero tiene todas las cualidades que busca en su próximo '9': es joven, tiene mucho margen de mejora y tiene olfato goleador.

MADRID, 25/02/2026.- El centrocampista del Real Madrid Aurélien Tchouaméni celebra con Gonzalo García (i) tras marcar ante el Benfica, durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de la Liga de Campeones que Real Madrid y Benfica disputan este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Sergio Pérez

Gonzalo, junto a Tchouameni / Sergio Pérez / EFE

El medio apunta que en enero ya hubo contactos para intentar su fichaje, pero la convulsa situación que vivía el Madrid, con la salida de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa, evitó cualquier posibilidad de salida.

Eso sí, la Juventus no es el único equipo que confía en hacerse con el codiciado futbolista, ni siquiera en Italia. La Roma también está dispuesta a pujar con fuerza, mientras que en Alemania también meten al Borussia Dortmund en la terna de candidatos.

Tuttosport informa de una posibilidad que podría abrir la negociación: una venta por una suma significativa (entre 25 y 30 millones de euros) con la condición de que el Real Madrid mantenga el control sobre el futbolista mediante una opción de recompra que rondaría los 40 millones de euros.

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La situación recuerda mucho a lo sucedido con Álvaro Morata, que fichó por el conjunto de Turín en 2014 a cambio de 20 millones de euros y fue recomprado dos años después por los blancos por 30 millones de euros.

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