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REAL MADRID

¡La Juve le puede quitar a Rudiger al Madrid!

El central alemán ha recuperado la titularidad, pero podría elegir volver al calcio antes que renovar

Rüdiger celebra su gol contra el Elche CF

Rüdiger celebra su gol contra el Elche CF / Europa Press

L. Miguelsanz

L. Miguelsanz

Antonio Rudiger se ha convertido en uno de los protagonistas inesperados de la mejora del Real Madrid en las últimas semanas. El jugador alemán se ha convertido en central titular indispensable y cuando parecía que estaba fuera, el club blanco se plantea renovarle. Rudiger no tiene nada claro seguir y podría irse en verano a la Juventus, club que ha comenzado a negociar con él un contrato de dos años.

Según 'Tuttosport', Rudiger se ha convertido en objetivo prioritario para la Juve con el objetivo de intentar volver a ganar el Scudetto. La opción Rudiger ha ganado enteros dada la buena relación del técnico, Luciano Spalletti, con el futbolista blanco. Los dos coincidieron en la Roma y Spalletti convirtió al alemán en una estrella tras unos primeros pasos discretos por Italia.

Rudiger ha incorporado a su representación al agente Hasan Centikaya, quien también mantiene excelentes relaciones con la Roma. Ya ha habido los primeros contactos de una operación que podría dejar al Madrid sin una pieza que ahora es muy importante para Álvaro Arbeloa.

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El club blanco había decidido prescindir de Rudiger al terminar contrato, pero Arbeloa desea que siga en el equipo. La aparición inesperada de la Juventus lo podría cambiar todo a estas alturas, ya que le ofrecen un contrato de dos años -el Madrid solo contemplaría uno- y la opción de regresar al Calcio, una Liga en la que Rudiger rindió a altísimo nivel.

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