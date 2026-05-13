La justicia desimputa al Real Madrid Estadio en el caso de los conciertos

Nuevo capítulo en el serial del nuevo Santiago Bernabéu. El Real Madrid ha emitido este miércoles un comunicado en el que saca pecho tras la última resolución de la Audiencia Provincial de Madrid. El tribunal ha decidido archivar la causa penal contra José Ángel Sánchez, mano derecha de Florentino Pérez, y la sociedad Real Madrid Estadio S.L., quienes estaban en el punto de mira por un presunto delito medioambiental derivado del exceso de ruido en los macroconciertos del coliseo blanco.

En un giro que marca un precedente importante para la gestión del recinto, la Sección 3ª de la Audiencia Provincial ha estimado íntegramente los recursos presentados por el club. Según la resolución, ni la dirección general del Madrid ni la empresa que gestiona el estadio tienen responsabilidad penal alguna por los atronadores niveles de decibelios registrados durante los eventos.

El tribunal interpreta que el Madrid se limita a ceder el espacio, pero son los organizadores de eventos (como los de Taylor Swift o Karol G) quienes deben velar por el cumplimiento de los límites de sonido. Esta interpretación libera al club de la vía penal, aunque el ruido fuera una constante que obligó a paralizar la actividad de conciertos durante el último año y medio. Para la Audiencia, el hecho de saltarse una disposición administrativa "no determina, por sí sola, la intervención del Derecho Penal".

Un comunicado con dardo incluido

El club blanco no ha desaprovechado la ocasión para expresar su postura tras el fallo. En el comunicado, el Madrid califica la querella de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu como "infundada e instrumental", celebrando que se ponga fin a un proceso que ha afectado a la imagen de su proyecto arquitectónico.

Desde la entidad insisten en que siempre han mantenido una actitud de colaboración con la justicia y las autoridades, a pesar de que las mediciones oficiales del Ayuntamiento de Madrid llegaron a registrar niveles de ruido que multiplicaban los máximos permitidos. Con este archivo, el club despeja el escenario legal más complejo para su cúpula directiva.

A pesar de esta victoria judicial en el ámbito penal, el conflicto con el vecindario ha entrado en una fase de vigilancia técnica. Una vez finalizadas las reformas de insonorización, el desafío del Madrid ya no es la obra en sí, sino demostrar mediante mediciones en tiempo real que el aislamiento es efectivo. Aunque el ruido en los juzgados se apaga, la viabilidad a largo plazo de los grandes conciertos depende ahora de que estos ajustes técnicos logren mantener los decibelios dentro de los límites legales, garantizando así la convivencia definitiva con el descanso de la comunidad.