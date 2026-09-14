La justicia condena a Mbappé a pagar 60.000 euros al PSG

La batalla judicial entre Kylian Mbappé y el PSG parecía prácticamente cerrada, pero todavía guardaba un último capítulo. En esta ocasión, el ganador ha sido el conjunto parisino. El Tribunal de Apelación de París ha condenado al jugador a indemnizar con 60.000 euros a su antiguo club por las consecuencias de las medidas cautelares que provocaron el bloqueo temporal de parte de sus fondos en 2025, según ha informado L'Équipe.

La cantidad está muy lejos de las cifras millonarias que han marcado el enfrentamiento entre ambas partes, pero supone una pequeña victoria para el PSG dentro de un conflicto que ha recorrido los tribunales del país vecino en los dos últimos años.

Nasser Al-Khelaifi y Kylian Mbappé cuando oficializaron su renovación hasta el 2025. / Christophe Petit Tesson / EFE

El origen del conflicto se remonta a la salida de Mbappé de París en el verano de 2024. En aquel momento, el delantero reclamó al club el pago de salarios y diferentes primas pendientes por valor de 55,4 millones de euros. En 2025, en plena guerra judicial, los abogados del futbolista lograron el embargo preventivo de dicha cantidad en las cuentas del PSG.

La justicia francesa anuló aquellas medidas posteriormente. Ahora, el Tribunal de Apelación, ha considerado que aquella actuación sí provocó un perjuicio económico concreto al PSG. Durante 45 días, entre el 10 de abril y el 25 de mayo de 2025, el club tuvo parte de su tesorería inmovilizada y tuvo que recurrir a una línea de crédito para afrontar sus necesidades financieras ordinarias. Por todo esto, se ha fijado una indemnización de 60.000 euros a favor del PSG.

Mbappé celebra un gol con el Real Madrid / SERGIO PÉREZ / EFE

Eso sí, la resolución no concede al club todo lo que reclamaba. El PSG pretendía también ser indemnizado por un supuesto perjuicio moral y por el daño a su imagen y reputación, pero los jueces rechazaron esas pretensiones.

Cabe recordar que en 2025 el Tribunal de lo Laboral de París condenó al PSG a pagar 60,9 millones de euros a Mbappé por salarios y primas pendientes correspondientes al tramo final de su etapa en el club. Meses después, en febrero de 2026, el PSG decidió no recurrir aquella condena, dando por cerrado ese frente de la disputa.

Ahora llega esta pequeña revancha judicial. 60.000 euros frente a los 60,9 millones que el PSG tuvo que abonar al jugador. Una diferencia abismal que no hace más que sumar un nuevo capítulo a esta guerra entre Mbappé y el equipo parisino.