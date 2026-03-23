Jürgen Klopp se pronuncia sobre los rumores de su fichaje por el Real Madrid

El futuro de Jürgen Klopp ha sido objeto de debate en las últimas semanas. El ahora director de fútbol ha acaparado portadas por su posible regreso a los banquillos una vez finalice su vínculo con el grupo Red Bull. De hecho, son dos los cargos importantes con los que se ha relacionado al técnico alemán en los últimos días. Principalmente, el de seleccionador de Alemania y el de entrenador del Real Madrid.

Klopp fue presentado este lunes como comentarista del canal 'Telekom', que ficha al experimentado entrenador como comentarista de cara al próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y es en ese contexto en el que concedió una extensa entrevista en la que no evitó pronunciarse sobre cualquier rumor que rodea su figura.

En declaraciones recogidas por 'Frankfurter Allgemeine Sports', el que fuera técnico del Borussia Dortmund y del Liverpool durante dieciséis temporadas habló de su futuro en Red Bull, de un posible cargo como seleccionador nacional e incluso de un hipotético fichaje por el Real Madrid. Lo que queda claro es que Klopp sí desea regresar a los banquillos algún día.

'No' a ser seleccionador de Alemania

Preguntado por si cogería las riendas del combinado alemán, el todavía director de fútbol de Red Bull rechazó la propuesta: "Por el momento, ni siquiera lo estoy considerando, y afortunadamente no hay motivo para ello". Su nombre llegó a vincularse con la Mannschaft como un posible relevo de Julian Nagelsmann en caso de fracasar en el Mundial 2026, pero por el momento no está por la labor de mojarse sobre predicciones negativas para su propio país.

Sin embargo, la idea de Klopp sí es volver a los banquillos: "Para mi edad, estoy bastante mayor en la vida (58 años), pero como entrenador, todavía no he terminado. Aún no he llegado a la edad de jubilación. ¿Quién sabe qué nos depararán los próximos años? Pero no tengo ningún plan al respecto".

Para poder coger las riendas de algún club, antes debería desvincularse del grupo Red Bull al que llegó el 1 de enero de 2025, pero el alemán no tiene "ninguna intención de tirar la toalla" ni de "dejar" el conglomerado que posee equipos como el Leipzig de la Bundesliga.

Vuelve a descartar al Real Madrid

Y por si fuera poco, más contundente todavía se mostró al ser preguntado por los rumores de un futuro fichaje por el Real Madrid en caso de que Álvaro Arbeloa no termine de cuajar en el banquillo del Santiago Bernabéu. "Eso lo escribieron los mismos idiotas de siempre", dijo al respecto.

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"Es todo un disparate. Si el Real Madrid me hubiera llamado una sola vez, se habría enterado todo el mundo. Ni siquiera me han llamado ni una vez, ni una sola vez. Ni a mi agente tampoco", insistió Jürgen Klopp, dando el tema por zanjado.