Oficial: ¡Jurgen Klopp rechaza fichar por el Madrid!

Otra bomba para el Madrid. El agente de Jurgen Klopp, Marc Kosicke, ha querido acabar con la rumorología que colocaba al tgécnico alemán en el conjunto blanco y ha aclarado que, a pesar de haberse dado consultas, Klopp no tiene intención aún de regresar a los banquillos tras su salida del Liverpool: "Entiendo que han seguido habiendo consultas de los mejores clubs de Europa o de algunas federaciones por Klopp. Sin embargo, él no tiene la intención de asumir el puesto de entrenador jefe la próxima temporada. No siquiera en el Madrid o en la selección de Brasil", aseguró en declaraciones a 'Sky Alemania'.

Kosicke ha querido salir al paso públicamente para dejar claro que Klopp se siente feliz en su actual trabajo y seguirá en los despachos durante algún tiempo: "Jurgen está contento en su rol de director global de Red Bull y tiene contrato en vigor, por lo que no hay más que decir".

La declaraciones del agente de Klopp llegan para sacar al técnico del mercado y evitar así el enfado de los máximos directivos de Red Bull, que le firmaron un contrato económico muy alto para ejerciera como asesor deportivo de todos los clubs que se integran en esta marca. No estaba gustando nada, sobre todo, las contínuas noticias que señalaban a Klopp como el nuevo entrenador del Madrid en sustitución de un Carlo Ancelotti que está totalmente sentenciado.

Klopp aseguró tras salir del Liverpool que necesitaba, al menos, un año sabático alejado de los banquillos ya que estaba psicológicamente agotado. Se fue del Liverpool tras haberlo ganado todo, pero por ahora no ha querido saber nada de volver a entrenar. El Madrid le tenía como el candidato ideal para intentar reconstruir su proyecto deportivo y parece que ha habido algún contacto, pero Klopp por ahora no se deja seducir. Hace unos años, el club blanco rechazó firmarle por lo que nunca han podido encontrarse en el mercado.

Con la negativa de Klopp, Florentino Pérez se decantaría definitivamente por Xabi Alonso como gran candidato para suplir a Ancelotti. El exjugador blanco tiene contrato en vigor pero el Madrid está dispuesto a negociar una compensación económica e, incluso, a la cesión de algún futbolista para allanar su fichaje. Uno de los nombres elegidos podría ser el de Arda Güler, que parece que no continuará en el equipo blanco.

Otro de los nombres que se venía barajando era el de Zinedine Zidane, con un segundo regreso a la casa blanca, pero el exjugador francés no estaría por la labor a pesar de su buena relación con Florentino Pérez y Kyllian Mbappé. El Madrid quiere mover ficha rápido y lo más probable es que Santiago Solari pueda ser técnico interino en este final de temporada en el Mundial de clubs mientras que el nuevo entrenador se incorporaría en julio.