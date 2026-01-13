Julio Pulido, periodista, culpabiliza a Pep Guardiola: "El 'que mee con la suya' se cargó a Xabi Alonso"

La prensa madrileña sigue tratando de encontrar culpables tras la destitución de Xabi Alonso. Mientras unos señalan a Florentino Pérez, otros apuntan a los jugadores o al propio ‘staff’ técnico, y no faltan quienes culpan a terceros. Este lunes, Julio Pulido, periodista de la SER, lanzó una versión sorprendente sobre el origen de la crisis: “El 'que mee con la suya' se cargó a Xabi Alonso”, en referencia a Pep Guardiola, sugiriendo que la presión externa y la rivalidad deportiva influyeron en la decisión del club.

La polémica no se detiene ahí, ya que algunos periodistas coinciden en que la destitución de Xabi Alonso refleja tensiones más profundas dentro del club. Se habla de discrepancias en la gestión del vestuario, de expectativas desmedidas sobre los resultados inmediatos y de la presión mediática que siempre acompaña al Real Madrid.

La prensa de Madrid señala a Pep Guardiola

"Yo señalaría a un responsable de la destitución de Xabi Alonso, como técnico del Real Madrid: Pep Guardiola", empezaba diciendo, ante la incredulidad de los oyentes. El 10 de diciembre, en el Real Madrid-Manchester City, Pep Guardiola dijo una frase que dio la vuelta al mundo. Al dirigirse a Xabi Alonso, soltó la frase de 'Que mee con la suya'. Ese día, el de Santpedor se refirió a su gran amigo Xabi Alonso, dejándole un mensaje de cambiar su actitud en el vestuario y ser autosuficiente, sin hacer caso a terceros.

"Cuando Pep Guardiola viene a la sala de prensa del Bernabéu y le dice a Xabi Alonso aquello de "Que mee con la suya, y como no meará colonia, le irá bien", yo creo que hizo un efecto importante en Xabi Alonso, porque efectivamente, a partir de ese día empieza a dar síntomas de mear con la suya. Por ejemplo, no le gustaba al club, que sustituyera a Vinicius, pues sigue sustituyendo a Vinicius, y le sigue señalando y provoca la pitada del Bernabéu", afirma el periodista.

Ese día, el Manchester City ganó 1-2 al Real Madrid y dejó al técnico de tolosarra muy tocado, más aún, tras la derrota del fin de semana ante el Celta de Vigo por 0-2. Las discrepancias aumentaron cuando a principio de temporada, Xabi Alonso decide no contar con Luka Modric, y Florentino le afirma que no ficharan a nadie para confiar en el centrocampista turco, Arda Güler.

"Florentino, a principio de temporada, le dijo que tenía que confiar en Arda Güler y que tenía que manejar el centro del campo. Automáticamente, Arda Güler desaparece de las alineaciones del Real Madrid. Ha dado síntomas de hacerle caso a Guardiola. Así que igual, el responsable puede estar en Pep. Y a lo mejor alguien dijo: 'No, con la tuya no. Con la mía'”, concluye Pulido.