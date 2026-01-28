REAL MADRID
Julio Pulido: "A mí me ha dado vergüenza escuchar a Arbeloa"
El periodista Julio Pulido se mostró irónico en el programa 'Directo Gol' con las palabras de Arbeloa: "Ya sé que lo quiere mucho, pero me da la sensación de que Arbeloa no tiene el número de Mourinho"
Las palabras de Álvaro Arbeloa en la previa del duelo de Champions League entre el Real Madrid y el Benfica no han pasado desapercibidas en el panorama mediático. Uno de los más críticos ha sido el periodista Julio Pulido, que se mostró muy contundente en el programa Directo Gol al analizar la defensa que el técnico blanco hizo de José Mourinho.
“A mí sinceramente me ha dado un poco de vergüenza escuchar hoy a Arbeloa respecto a lo que ha dicho”, comenzó señalando Pulido, dejando claro su malestar por los elogios del exjugador hacia el entrenador portugués. Aunque reconoció que respeta la “devoción” que Arbeloa siente por Mourinho, el periodista consideró que en su discurso hubo “bastantes inexactitudes”.
Pulido negó de forma tajante que Mourinho sentara las bases del actual Real Madrid y fue especialmente duro al evaluar su etapa en el club a nivel deportivo. “Mourinho vino para ganar la Champions y no la ganó. Solo ganó una Liga y una Copa. Por lo tanto, para mí deportivamente fracasó”, afirmó.
El legado de Mou
Pero su crítica no se quedó únicamente en los resultados. El periodista fue aún más lejos al señalar el impacto negativo del técnico luso en la imagen de la entidad blanca. “Yo creo que uno de los entrenadores que más daño le ha hecho en la historia del Real Madrid ha sido Mourinho en su imagen”, sentenció.
Pulido insistió en que, aunque entiende la relación personal entre Arbeloa y el exentrenador madridista, le sorprendió la contundencia de sus elogios. “Escuchar a Arbeloa decir que es uno de los nuestros, y esa cantidad de elogios a mí sinceramente me ha dado un poco de vergüenza”, reiteró, cerrando su intervención con ironía sobre la supuesta cercanía entre ambos. "Ya sé que lo quiere mucho, que se quieren mucho, aunque no sé si tienen el teléfono o no, me da la sensación de que Arbeloa no tiene el número de Mourinho".
Unas declaraciones que reabren el debate sobre el legado de José Mourinho en el Real Madrid y que han vuelto a dividir opiniones entre madridistas y analistas en plena semana europea.
