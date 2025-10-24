Julio Baptista: "El Madrid llega mejor al partido, ganará 3-1"

El brasileño Julio Baptista, exjugador del Real Madrid, analizó el Clásico entre blancos y azulgranas que se disputará este domingo a las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu, y dijo que ve al equipo de Xabi Alonso como "el favorito" y pronosticó a su favor un resultado de "3-1".

"Aunque la gente dice que no están bien, yo creo que llegan bien para el partido, creo que el Madrid es favorito por jugar en casa y también por cómo viene del partido de la Champions (1-0 vs Juventus)", comenzó el exfutbolista en un evento organizado por la marca de cerveza Mahou Cinco Estrellas en Madrid.

El Barcelona pondrá a prueba el proyecto de Xabi Alonso / Efe

"El fútbol se basa en detalles, yo estuve en Montjuic el año pasado (4-3) y, si el Madrid hubiera estado mejor de cara a puerta en la primera parte, era para haber terminado 3-0. En partidos así no puedes fallar y hay que sentenciar", apuntó acerca de la mala racha del conjunto blanco en los clásicos, con un parcial de 0-4 en la temporada pasada.

Baptista, de 44 años, jugó en el equipo madrileño desde la temporada 2005-2006 hasta las 2007-2008, con una cesión al Arsenal entre medias, y ganó una Liga y una Supercopa de España (2008).

Para finalizar, le quiso quitar hierro a las declaraciones de Lamine Yamal en la Kings League de este jueves sobre el Real Madrid: "Hay que quitar todas las declaraciones así porque no ayudan, sobre todo a los árbitros, que hay que ayudarles".

"Ellos no tienen que ser los actores principales, están para apoyar e intentar hacer su trabajo. Desde fuera tenenos que intentar quitarles presión para que ellos puedan arbitrar bien y no tener errores, que es difícil, pero es lo que todo el mundo esperamos", finalizó. EFE