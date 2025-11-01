Júlio Baptista, exjugador del Real Madrid, denuncia la falta de oportunidades: "Me gustaría ser entrenador, pero no hay muchos negros haciéndolo"

Julio Baptista llegó al Real Madrid en 2005 tras su exitosa etapa en el Sevilla, donde se ganó el apodo de La Bestia gracias a su potencia y olfato goleador. Sin embargo, su desembarco en Chamartín no fue sencillo. Como reveló en El Cafelito, “competir con tantos jugadores de primer nivel era un desafío diario. No siempre basta con el talento; también necesitas el momento y la confianza del entrenador”.

Durante la etapa de Vanderlei Luxemburgo, Baptista mostró destellos de calidad y dejó goles importantes, pero la llegada de Fabio Capello cambió su panorama.

El técnico italiano, según contó a La Gazzetta dello Sport, lo utilizó en múltiples posiciones, mediocentro, extremo e incluso lateral, sin ofrecerle continuidad en ninguna de ellas. Esa versatilidad, que en otros clubes habría sido un plus, se convirtió en un obstáculo.

Momentos brillantes en medio de la frustración

La cesión al Arsenal en 2006 fue un respiro, con noches memorables como su actuación en Anfield, donde anotó cuatro goles ante el Liverpool. A su regreso al Madrid, esperaba un rol más relevante, pero la competencia con figuras como Robinho y Van Nistelrooy limitó sus oportunidades. “A veces parecía que no contaba, aunque siguiera trabajando al máximo en cada entrenamiento”, confesó a El Cafelito.

Aun con pocos minutos, dejó actuaciones destacadas, como su gol en el Camp Nou durante el clásico de 2007, un ejemplo de su calidad y determinación. En declaraciones a La Gazzetta dello Sport, Baptista reconoció que esa etapa lo moldeó como jugador y como persona: “Aprendí que incluso en el silencio, uno puede crecer y encontrar fuerza para seguir adelante”.

Con los años, el brasileño ha mirado atrás sin rencor, pero con la sensación de que pudo haber tenido un papel más destacado. Hoy, a sus 43 años, mira al futuro con ilusión y un punto de reivindicación. “No lo sé. Pero es un hecho. ¿Cuántos entrenadores negros ves en las cinco ligas principales? Yo no veo muchos. Me gustaría pensar que es solo una coincidencia, pero lamentablemente no lo creo. Hay menos oportunidades. Espero ser yo quien revierta esta tendencia, nunca digas nunca...”.