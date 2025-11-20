Julián Álvarez, sincero sobre su prueba en el Real Madrid: "Fue una más"

Julián Álvarez es uno de los grandes deseos de Joan Laporta para la delantera del FC Barcelona. El delantero argentino llegó hace dos temporadas al Atlético de Madrid y rápidamente se ha convertido en uno de los mejores del mundo.

El propio jugador reconoció hace muchos años en una entrevista en Argentina que era aficionado del club azulgrana, pero a pesar de eso, su primera prueba en un conjunto español fue en el Real Madrid.

Su primer encuentro ante el Barça fue con la camiseta blanca

Con 11 años viajó desde Calchín a la capital de España para intentar cumplir el sueño de ser futbolista profesional. Julián volvió a recordar esos momentos en una entrevista en el podcast de José Ramón de la Morena: "Yo jugaba en el pueblo y era el Mundial sub-20 en Argentina. Ramón Martínez del Madrid fue allí y se comunicó con uno que me conocía de Córdoba y allí se dio la oportunidad de venir unos días a una prueba del Madrid".

Tras esos primeros contactos, el futbolista viajó a España y jugó unos encuentros con las categorías inferiores blancas: "Jugamos un torneo en Peralada con los infantiles del Madrid. En semifinales jugamos contra el Barça y ganamos en penaltis. Tengo buenos recuerdos de esos momentos".

Julián Álvarez, en su prueba con el Real Madrid / YouTube

A pesar de ello, Julián volvió a Argentina y no se concretó su fichaje por el Madrid. La araña guarda un buen recuerdo de esos días: "Fue hermoso, de estar en un pueblo pequeño a tener la oportunidad de viajar al exterior. Mi padre no había viajado nunca en avión; era algo muy lindo. Quedó como una experiencia más de todas las pruebas que hice en otros clubes".

Como curiosidad, Julián explicó que durante esos días fue a ver dos encuentros en el Santiago Bernabéu invitado por el conjunto blanco. Uno de esos encuentros fue la famosa semifinal de Champions League ante el FC Barcelona, donde Leo Messi marcó uno de los mejores goles de la historia de la competición y sentenció el pase a la final de Wembley.

Julián Álvarez, en el Bernabéu cuando era niño / YouTube

El argentino también recordó uno de sus últimos episodios más mediáticos. El Atlético de Madrid quedó eliminado en los octavos de final de la última Champions tras perder en penaltis ante el Real Madrid, pero la gran imagen de la eliminatoria fue el penalti del famoso 'doble toque'.

"Yo sé que me resbalé, pero nunca siento que fueran dos toques. En ese momento no dije nada porque lo iba a ver el VAR. La jugada es muy fina, prácticamente ni sé, y si fueran dos toques, es muy difícil de percibir", terminó el argentino.