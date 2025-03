Sale a la luz la explicación de Julián Álvarez sobre el polémico penalti

El Real Madrid obtuvo el pase a los cuartos de final de la Champions League 2024-25 después de eliminar al Atlético de Madrid en una polémica tanda de penaltis.

La eliminatoria estuvo manchada por la polémica, dado que el VAR anuló el lanzamiento de Julián Álvarez al entender que el argentino tocó con los dos pies el balón durante su disparo. Lo cierto es que ninguna repetición despeja las dudas al respecto.

Según informa 'Marca', el propio Julián Álvarez comentó a sus compañeros de plantilla en el vestuario lo siguiente: “no sentí que toque el balón”, mientras explicaba que el esférico fue donde quiso y que ya había engañado a Thibaut Courtois en su lanzamiento desde los once metros.

La decisión creó perplejidad en el vestuario del Atlético de Madrid e indignación en Simeone, quien estalló irónicamente en la rueda de prensa: "Que levante la mano quien vio que Julián toca dos veces el balón", preguntaba el técnico colchonero a los periodistas acreditados. Ninguno de ellos la alzó.

De hecho, Julián salió convencido de que era gol cuando volvía al centro del campo tras chutar el penalti y, en principio, se mostró algo incrédulo cuando los jugadores del Madrid comenzaron a bombardear al árbitro para que revisara la jugada. Varias imágenes, con Julián en el centro del campo, desvelan que el argentino al ser preguntado por otros jugadores del Atlético solo respondió: "No sé. No creo", indicaba el delantero mientras en el VAR ya comenzaban a anular una acción que fue decisiva.

Julián Álvarez acabó muy abatido por el convencimiento de que su penalti era absolutamente legal. Ni percibió haber rozado el balón ni haberlo golpeado antes de lanzar. Y se sintió responsable por la eliminación de su equipo tras haber realizado una eliminatoria muy buena a nivel individual.

Tanto él como sus compañeros no tuvieron ni tiempo de quejarse al colegiado del encuentro porque no dio pie a nada y estaban ya bastante lejos del área cuando decidió anular el gol. El cabreo fue en augmento cuando comprobaron que las imágenes no aclaraban absolutamente nada sobre esta acción.

Posteriormente, Oblak detuvo el lanzamiento de Lucas Vázquez, pero Marcos Llorente erró en su disparo enviando el balón a la madera. El meta eslovaco acertó el lanzamiento de Antonio Rüdiger, pero el madridista anotó el tanto definitivo que clasificó al Real Madrid para la siguiente ronda en el Metropolitano.

Una decisión tomada desde el VAR que pudo cambiar el desenlace de la eliminatoria. El Atlético cayó en los octavos de final y el Real Madrid accedió a los cuartos de la competición europea, junto a Paris Saint-Germain, Aston Villa, Arsenal, FC Barcelona, Borussia Dortmund, Inter y Bayern de Múnich.