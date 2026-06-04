Julen Lopetegui, seleccionador de Qatar: "Estén Rodri o Haaland, el Real Madrid volverá a competir por todo otra vez el año que viene"

Julen Lopetegui dirigirá, por fin, en un Mundial. El técnico, destituido por la Federación Española a escasos días de que arrancase el Mundial de Rusia 2018, representa ahora a la selección de Qatar, que acude a la cita de Estados Unidos, México y Canadá como una de las sorpresas, tras debutar en la Copa del Mundo de 2022 por ser anfitriona.

El que fuera entrenador del Real Madrid y del Sevilla se pasó por los micrófonos de 'El Larguero' esta pasada madrugada, y allí se pronunció sobre la última hora tanto del Real Madrid como de la Selección Española.

Preguntado por su homólogo en la Roja, Lopetegui aseguró que "Luis de la Fuente lleva haciendo un trabajo extraordinario ya muchos años, consolidando un grupo muy sólido, muy homogéneo y además con apariciones nuevas potentes".

"Tiene ese potencial"

También ve el seleccionador de Qatar a España como una de las grandes favoritas: "Dentro de los equipos que tienen alternativas para llegar a lo más alto, está España. Luego ya veremos, los roles de favoritos no te sirven para nada en una competición así, pero a nivel de potencial España tiene esa capacidad de poder ser considerada una de las favoritas. Los equipos que se nos vienen a la cabeza son los mismos, luego dependerá de las circunstancias y los detalles".

"España siempre ha competido muy bien en ese tipo de competiciones últimamente. Es un equipo muy completo, con jugadores de corta edad pero con mucha experiencia, y eso es importante de cara a momentos clave que llegarán, sin duda", añadió al respecto.

Rodri y Haaland

Tuvo tiempo para hablar, además, sobre noticias bomba a última hora del miércoles, en plena campaña electoral en el Real Madrid, con Florentino anunciando a Konaté y a Mourinho y con Riquelme asegurando que tiene fichados a Rodri y a Haaland.

¿Pueden los actuales futbolistas del Manchester City jugar en el Real Madrid? Lopetegui responde: "Me los puedo imaginar jugando en cualquier equipo, me parecerían bien en cualquier equipo, sin ninguna duda. La pregunta viene con trampa, pero seguro que los que estén en el Madrid serán buenos todo. Son dos jugadores excepcionales".

Dejó claro el seleccionador qatarí que, "esté uno u otro, el Real Madrid el año que viene tendrá un buen equipo seguro y volverá a competir por todo otra vez sin ninguna duda".

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Y sobre Mourinho, no le sorprende su anuncio por parte de Florentino: "No me ha sorprendido, es un entrenador de la confianza de Florentino. Y si tiene esa confianza en él, es lógico que quiera apostar por él. Cada uno tendrá su opinión, pero está claro que a Florentino siempre le ha gustado y le gusta".