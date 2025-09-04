Hijo de jugador mítico, fue promesa del Madrid y ahora casi se queda sin equipo

Hay apellidos que pesan más de la cuenta. El caso paradigmático en el fútbol es el de Zidane. Zinedine tuvo cuatro hijos, que en mayor o menor medida se han dedicado al fútbol, pero ninguno cerca de su nivel. En el caso de Julen Jon Guerrero (Bilbao, 2004), la sombra de su padre, mítico jugador del Athletic, es cada vez más alargada. Después de ser una de las promesas de 'La Fábrica' del Real Madrid, donde no hizo el camino que esperaba. Tras una etapa en el Alavés y el fútbol vasco, solo pudo agarrarse al cierre de mercado estival para seguir jugando.

La alargada sombra del apellido Guerrero

El CD Arenteiro, equipo gallego de Primera RFEF, anunciaba el martes, 2 de septiembre, después de que finalizase la ventana de verano, la llegada del mediocentro ofensivo. El club de O Carballiño (Ourense) presentó a Julen Jon, quien deportivamente decidió quitarse el apellido de su padre, como "una de las perlas del fútbol español de su generación". Además, resaltaba su carrera: "Se formó en la cantera del Real Madrid, recorrió todas las categorías de base hasta llegar al Castilla. Posteriormente, continuó su trayectoria en Italia, con la AS Roma Primavera, y regresó a España para jugar en la SD Amorebieta y Alavés B".

Asimismo, el nuevo club de Julen Jon recordaba que había sido internacional en las categorías inferiores con la selección española, "al destacar por su visión de juego, llegada desde segunda línea y gran golpeo con la zurda". Alguno de estos argumentos también valdrían para definir el estilo de su padre, aunque Julen Guerrero era diestro. De hecho, Julen Jon jugó en el equipo que tantas veces intentó fichar a su padre. El Real Madrid, quien no evitó que el mediocampista terminase su carrera como 'one club man', misión casi imposible en el fútbol moderno actual.

Julen Jon se formó en las categorías inferiores del Málaga, donde militó desde 2011 hasta 2017. Llamó su atención, sobre todo, por la citada calidad de su pierna izquierda y su visión de juego. Esto llevó a los ojeadores del Real Madrid a echarle el guante. Estuvo en el Juvenil A y llegó a ganar una Copa del Rey, así como disputó la UEFA Youth League, la competición de clubes más importante en su edad. Su intención siempre ha sido la de superar la fase de formación, pero no ha conseguido dar el salto definitivo.

Primera RFEF como salvavidas de Julen Jon

La primera tentativa fue en enero de 2023, cuando puso rumbo al Amorebieta, con el que lograría un histórico ascenso a Segunda, marcando cuatro goles en seis partidos. Este equipo vasco volvió a ser el refugio de Julen Jon la pasada campaña, después de no encontrar sitio en el primer equipo del Alavés, por el que fichó en 2024. Una cesión que se cortó a mitad de una temporada en la que la Amorebieta descendió a Segunda RFEF. Curiosamente, esta segunda etapa se produjo con su padre como entrenador del club, donde apenas duró 10 jornadas.

A pesar de su corta edad, Julen Jon también probó suerte en el fútbol italiano, con un préstamo infructuoso a la Roma en la temporada 2023/2024, donde solo jugó en el Primavera, como se denomina a los juveniles del 'calcio'. Lo que en principio era un proyecto de gran jugador se ha convertido en una mecha que se ha ido apagando. En el Alavés tuvo la oportunidad de hacer parte de la pretemporada cuando llegó, pero no tardó mucho en ser descartado.

Su gran contribución en Vitoria fue ayudar a la permanencia del Alavés B en Segunda RFEF. Aunque tenía contrato hasta 2026, el equipo 'babazorro' decidió cortarle. A diferencia de otros dos compañeros que pasaron por su misma situación y rápidamente encontraron destino, Julen Jon se agarró a la cuerda del Arenteiro sobre la bocina. Lo hizo tras un final de mercado revolucionado en un equipo que lleva dos años en Primera RFEF.

Después de un buen estreno en la categoría, el Arenteiro finalizó su proceso en Sociedad Anónima Deportiva este verano, en el que se vivieron cambios en la estructura del club. Tuvo a varios jugadores en pretemporada que dejó escapar, como Tiago Rodríguez (se marchó al Pontevedra) o Caio Lopes (se fue al Beroe búlgaro). El último día fue, por tanto, frenético. Se dio salida a un jugador como Markitos, que llevaba cinco años vistiendo la camiseta del Arenteiro, y aparecieron tres refuerzos: Martín Ochoa, Luca Lohr y un Julen Jon que se agarró al último tren.